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Клопп оценил первую победу сборной Германии под его руководством

Дата публикации: 02-10-2026 10:31

Клопп оценил первую победу сборной Германии под его руководством 

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над Сербией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу бундестим.

По словам специалиста, Германия с первых минут действовала на высокой скорости и сумела создать серьёзные проблемы сопернику благодаря активному прессингу. Клопп отметил, что команда могла забить больше, однако после перерыва перед игроками стояла другая задача — не снизить интенсивность и сохранить заданный темп.

«Мы начали в бешеном темпе. Контрпрессинг был на запредельном уровне, пространство было ограниченным. Могли забить и больше, но в перерыве я сказал ребятам: теперь главное — удержать этот уровень.

Если хотим в будущем стать командой, способной бороться за серьёзные цели, мы обязаны сохранять этот настрой, — и они справились. Они удержали планку — и интенсивность, и всё остальное. В итоге получился отличный матч», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Для 59-летнего специалиста эта победа стала первой во главе сборной Германии. Команда сумела не только взять три очка, но и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Теперь немецкой сборной предстоит продолжить выступление в групповом этапе Лиги наций. 4 октября Германия проведёт следующий матч против Греции.

В тот же день состоится встреча с участием Сербии. Команда сыграет против Нидерландов.

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