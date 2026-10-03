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Кипр победил Армению и поднялся на второе место в группе Лиги наций

Дата публикации: 03-10-2026 01:05

Кипр победил Армению и поднялся на второе место в группе Лиги наций 

Сборная Кипра одержала победу над Арменией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе C. Встреча состоялась на стадионе «Нео ГСП» в Никосии и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Главным арбитром матча был Мохаммад Аль-Эмара.

Киприоты вышли вперёд уже в первой половине встречи. На 19-й минуте Леонидас Кономис открыл счёт, отправив мяч в ворота сборной Армении. Спустя 12 минут хозяева увеличили преимущество. Андроникос Какулис отличился на 31-й минуте и сделал счёт 2:0.

После перерыва ситуация на поле изменилась. На 52-й минуте защитник Кипра Костас Пилеас получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Армения получила численное преимущество, однако воспользоваться им не смогла. В оставшееся время встречи счёт больше не изменился — 2:0.

После трёх сыгранных туров Армения имеет в активе три очка и занимает третью позицию в группе 2. Сборная Кипра набрала четыре очка и располагается на втором месте.

Действующим обладателем трофея Лиги наций остаётся Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальцы встретились с Испанией. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти Португалия победила 5:3. Для португальской сборной этот успех стал вторым в истории турнира.

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