Сабах – Славия Прага: кто наберет первые очки?

Дата публикации: 05-10-2026 15:30

Беттинговая компания 1xBet представляет анонс поединка второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2026/27, который пройдет 13 октября на Bank Respublika Arena в Масазыре.

Сабах не сдал футбольный экзамен на Old Trafford

10 сентября 2026 года произошло самое важное событие в истории Сабаха – в этот день действующий чемпион Азербайджана дебютировал на основном этапе Лиги чемпионов. Первый соперник и место проведения матча – явно не подарок: «Совы» играли на знаменитом Old Trafford с Манчестер Юнайтед. Главный тренер Вальдас Дамбраускас использовал игровую схему 4-3-3, а фишкой стартового состава был одновременный выход на поле футболистов из 11 стран – 10 легионеров + 1 представитель Азербайджана. Географический охват впечатлял: в составе Сабаха были игроки из Африки, Азии, Европы и Центральной Америки.

Гости Манчестера держались до 27-й минуты, пока не пропустили первый гол от Матеуса Куньи. До перерыва «Красные дьяволы» еще дважды заставили Стаса Покатилова вытаскивать мяч из собственных ворот, а на 68-й минуте хозяева установили окончательный счет – 4:0.

Мог ли Сабах забить? Да, мог. В первом тайме Джой-Ленс Миккельс пробивал головой из выгодной позиции, но попал в сетку с внешней стороны. На 63-й минуте Тымотеуш Пухач выполнил штрафной, но мяч пролетел рядом с правой штангой. А ближе к финальному свистку Орфе Мбина откликнулся на навес с фланга, но пробил головой чуть выше перекладины.

МЮ прогнозируемо превзошел соперника по владению мячом (58% против 42%), ударам в створ ворот (10 против 0) и количеству угловых (7 против 2).

Славия упустила победу в первом матче

Обычно в футболе второй тайм результативнее первого. Этот тренд на 200% подтвердился в матче Славия – Ланс. До перерыва судья отменил гол хозяев, который был забит с нарушением правил, а соперники не реализовали еще несколько голевых моментов. После отдыха команды вернулись на поле при счете 0:0.

К 51-й минуте статистика «Красно-белых» пополнилась красной карточкой Микулаша Конечного, который вышел на замену и отыграл всего три минуты, а также голом Даниэля Штурма, который отличился, когда Славия уже играла в меньшинстве. Ланс владел инициативой и одна из попыток французов отыграться завершилась успешно – Абдалла Сима восстановил равновесие на 73-й минуте. На 88-й минуте неутомимый Даниэль Штурм оформил дубль и снова вывел хозяев вперед. Боевые три очка Славии были очень близки, однако на последних минутах встречи исход противостояния решили ветераны «Кроваво-золотых» – Флорьян Товен и Рубен Агилар. Эти футболисты забили по голу в компенсированное время и принесли волевую победу Лансу.

На что поставить?

Представляем коэффициенты на самые популярные маркеты:

- Основные исходы: победа Сабаха – 3.61, ничья – 3.90, победа Славии – 2.07;

- Обе забьют: да – 1.54, нет – 2.50;

- Тотал: больше (2,5) – 1.71, меньше (2,5) – 2.32.

Чего ожидать от матча?

Исходя из котировок, Сабах и Славия сыграют в результативный футбол с обязательным обменом забитыми мячами. А вероятность того, что чешский клуб не проиграет, составляет почти 75%.

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