Сборная Бенина пожаловалась на условия перед прощальным матчем Месси 

Дата публикации: 05-10-2026 00:41

Сборная Бенина выразила недовольство организацией товарищеского матча с Аргентиной, который должен стать одним из последних выступлений Лионеля Месси за национальную команду. Об этом сообщил журналист Ромен Молина на своей странице в социальной сети X.

Встреча состоится 6 октября на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в Буэнос-Айресе. Для команды Бенина поездка в Аргентину оказалась непростой: футболисты и персонал добирались до места проведения игры коммерческими рейсами более суток.

По информации Молины, проблемы возникли уже во время перелёта. Видеоаналитик сборной почувствовал сильное головокружение и потерял сознание. После прибытия в Буэнос-Айресе представители команды также столкнулись с бытовыми трудностями.

В частности, делегация Бенина пожаловалась на отсутствие горячей воды в отеле. Не устроили команду и условия для тренировок: в тренажёрном зале, по данным источника, доступны всего две беговые дорожки.

Все эти обстоятельства вызвали недовольство представителей сборной Бенина накануне встречи с действующими вице-чемпионами мира. Матч имеет особое значение для аргентинской стороны, поскольку ожидается, что он будет связан с очередным выступлением Месси перед домашними болельщиками.

Месси представляет сборную Аргентины с 2005 года и за это время стал самым титулованным футболистом в истории национальной команды. Вместе с аргентинцами он выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки — в 2021 и 2024 годах, а также Финалиссиму-2022.

На чемпионате мира 2026 года Месси вновь дошёл с Аргентиной до решающего матча. Однако в финале команда уступила Испании со счётом 0:1.