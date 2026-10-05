Марко Росси высказался о конфликте игроков Украины и Венгрии перед новым матчем 

Дата публикации: 05-10-2026 15:50

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги наций с Украиной. Накануне встречи специалист отдельно прокомментировал конфликт между футболистами команд, произошедший во время предыдущей очной игры.

Росси не считает, что события прошлого матча должны повлиять на настрой игроков перед новой встречей. По словам итальянского специалиста, между командами нет неприязни, а любые спорные эпизоды должны оставаться частью футбольного противостояния.

«В футболе время от времени возникают игровые эпизоды, которые способны добавить напряжения. Но я не думаю, что у нас есть какие-то претензии к Украине. Уверен, что украинская сборная и её футболисты также не настроены против нас.

Мы выйдем на поле ради трёх очков и будем честно бороться за каждый мяч. На этом всё. А за соблюдением правил и принятием решений будет следить арбитр. Не думаю, что мы ждём от украинской команды какого-то особого поведения. С их стороны, полагаю, ожидания в отношении нас такие же», — сказал Росси на пресс-конференции.

Наставник венгерской команды подчеркнул, что главным ориентиром для его подопечных должен стать результат. Росси ожидает от игроков максимальной самоотдачи в борьбе за каждый эпизод, но не считает необходимым возвращаться к конфликту, который произошёл в концовке предыдущей встречи.

Очередное противостояние Украины и Венгрии состоится сегодня. Начало матча запланировано на 21:45 мск.