Жорже Жезуш: «Роналду вернётся в сборную только в том случае, если сам так решит»

Дата публикации: 05-10-2026 15:43

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш рассказал о ситуации вокруг Криштиану Роналду и объяснил, от чего будет зависеть возвращение капитана в национальную команду. По словам специалиста, окончательное решение должен принять сам 41-летний нападающий.

Жезуш подчеркнул, что за время работы с Роналду смог убедиться в огромном влиянии футболиста не только на команду, но и на болельщиков по всему миру.

«В течение года я был свидетелем того, что представляет собой Криштиану Роналду как футболист, в частности для детей. Он является глобальной иконой. Именно поэтому после матча я сказал, что Криш вернётся в сборную только в том случае, если сам так решит. У меня нет в этом никаких сомнений», — приводит слова Жезуша Record.

Наставник считает, что произошедшая между ним и форвардом ситуация получила слишком широкий резонанс. По мнению Жезуша, первоначальная причина разногласий сама по себе не была настолько серьёзной, чтобы ставить под вопрос дальнейшие выступления Роналду за сборную.

«Ситуация, сложившаяся между нами, раздута. Ряд лиц вмешался в неё и придал ей вид проблемы, хотя на самом деле её не было. Тренер отправил футболиста — пусть и обладающего таким статусом — на разминку, но не выпустил на игру, и из этого сделали проблему.

Считаете ли вы, что это основание для того, чтобы такой символ, как Криш, столь внезапно завершил выступления за сборную? Я хочу, чтобы он остался. Он знает, что карьера когда-нибудь завершится, поскольку ничто не вечно. Но я бы хотел, чтобы он прекратил выступления за сборную так, как сам того захочет. Решение за ним. Именно об этом мы и поговорили», — добавил специалист.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией, который завершился победой Португалии со счётом 4:2. До этого Жезуш заявлял об отсутствии конфликта с нападающим, однако уход футболиста спровоцировал новые обсуждения его будущего в национальной команде.

Ряд португальских СМИ сообщил о возможном завершении Роналду международной карьеры. При этом ранее стало известно, что Жезуш согласился на примирительную встречу с форвардом. Также сообщалось о намерении тренера включить капитана в заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи.