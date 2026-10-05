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Фергюсон признался, какой трофей считал главным достижением в карьере

Дата публикации: 05-10-2026 15:47

Фергюсон признался, какой трофей считал главным достижением в карьере 

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов сезона-1998/1999 против «Баварии». Тот матч считается одним из самых драматичных финалов в истории главного еврокубка.

Фергюсон признался, что эта встреча имела для него особое значение. До финала с немецким клубом шотландскому специалисту ни разу не удавалось выиграть главный европейский трофей, поэтому поражение могло оставить незакрытым один из главных вопросов его тренерской карьеры.

«Об этом финале уже сказано столько всего, что я сталкиваюсь с ним практически каждый день. Наверное, для меня это была самая важная игра, поскольку до того момента мне ни разу не удавалось выиграть Кубок европейских чемпионов. Было бы очень неприятно завершить карьеру, так и не добившись этой цели.

Я всегда думал об этом трофее как о главном достижении, которого мне не хватало. Но если говорить о матчах, которые я вспоминаю в первую очередь, то они скорее связаны с людьми, а не непосредственно с футболом», — приводит слова Фергюсона The Observer.

Финальная встреча проходила для «Манчестер Юнайтед» крайне тяжело. «Бавария» открыла счёт и удерживала минимальное преимущество практически на протяжении всего матча. Английская команда подошла к компенсированному времени с минимальными шансами спасти игру.

Однако концовка встречи полностью изменила её ход. На 91-й минуте Тедди Шерингем восстановил равенство, а спустя всего две минуты Уле-Гуннар Сульшер забил второй мяч «Манчестер Юнайтед».

За короткий отрезок команда Фергюсона перевернула финал и завоевала Кубок европейских чемпионов. Для самого шотландца этот трофей стал первым в карьере, а победа над «Баварией» вошла в историю как один из самых невероятных камбэков в финалах турнира.

Источник: The Observer

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