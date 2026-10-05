Куртуа планирует завершить профессиональную карьеру в «Реале»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не планирует покидать мадридский клуб, несмотря на наличие более выгодных в финансовом плане предложений. 34-летний бельгиец намерен продолжить карьеру в составе «Королевского клуба», сообщает Diario AS.
По информации источника, голкипер собирается полностью выполнить условия действующего соглашения с мадридцами. Более того, Куртуа хотел бы провести оставшуюся часть карьеры именно в «Реале» и после завершения контракта завершить профессиональные выступления.
Бельгийский вратарь защищает ворота мадридской команды с лета 2018 года. За это время он стал одним из ключевых игроков клуба и вместе с «Реалом» завоевал 14 трофеев.
В числе главных достижений Куртуа — две победы в Лиге чемпионов. За годы выступлений в Мадриде голкипер также неоднократно становился чемпионом Испании и выигрывал другие национальные и международные турниры.
Несмотря на предложения с более привлекательными финансовыми условиями, Куртуа не рассматривает их как достаточную причину для ухода. Приоритетом футболиста остаётся продолжение выступлений за «Реал» и завершение карьеры на «Сантьяго Бернабеу».
В сезоне-2026/27 бельгиец провёл восемь матчей во всех турнирах. За это время Куртуа пропустил девять мячей.
Источник: Diario AS
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