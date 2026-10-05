Фабрегас назвал развитие футболистов главной причиной отказа «Интеру» 

Дата публикации: 05-10-2026 00:43

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас рассказал, почему решил продолжить работу в клубе, несмотря на предложение возглавить миланский «Интер». Испанский специалист отметил, что для него важны не только завоёванные трофеи, но и развитие молодых футболистов, которым он помогает на пути к профессиональному уровню.

«Я из тех, кто много думает и много анализирует. Понимаю, что в итоге карьеру тренера оценивают по количеству завоёванных трофеев — и это справедливо. Но в нашем разговоре речь шла о прогрессе Да Куньи, который теперь играет за сборную: для меня это победа ценнее любого кубка.

И я говорю это не из высокомерия: я знал, что многие молодые игроки пришли в «Комо» именно ради работы со мной. Нико Пас сейчас на виду у всех, но два года назад он приехал из «Реала Кастильи», и его отец полностью доверил мне судьбу сына. Я говорю также о Валле, Перроне, Да Кунье и многих других — для меня они и есть мой чемпионский титул», — приводит слова Фабрегаса FCInter1908.it.

Тренер подчеркнул, что в работе с молодёжью результат не всегда приходит сразу. По его мнению, специалисту необходимо время для создания собственной игровой модели и формирования команды, однако именно этого ресурса чаще всего не хватает современным тренерам.

В качестве примера Фабрегас привёл главного тренера «Арсенала» Микеля Артету. Испанец напомнил, что его соотечественник не сразу добился серьёзных успехов с лондонским клубом.

«Самое важное — это время, но у тренера его никогда нет. Самый яркий пример — Артета: три сезона подряд он занимал восьмое место, потом — пятое, а спустя семь лет выиграл Премьер-лигу и вышел в финал Лиги чемпионов.

В «Комо» у нас чёткое видение, мы доверяем друг другу. Я предпочитаю развиваться здесь и формировать идентичность клуба. Если однажды я уйду из «Комо», мы все хотим, чтобы тот, кто придёт следом, продолжил наш проект», — добавил Фабрегас.

После пяти туров Серии А «Комо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.