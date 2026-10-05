Мауро Икарди согласен получать € 2 млн в год в «Галатасарае»
Нападающий Мауро Икарди заинтересован в возвращении в «Галатасарай» и готов ради этого серьёзно пересмотреть свои финансовые требования. Об этом сообщает аргентинская журналистка Найара Веккьо в социальной сети X.
По информации источника, 33-летний форвард предложил турецкому клубу вариант сотрудничества с зарплатой € 3,5 млн в год. При этом Икарди якобы готов пойти ещё дальше и согласиться на € 2 млн за сезон, если это позволит вернуться в команду.
Причиной готовности футболиста отказаться от части доходов называют его желание решить семейный вопрос. По данным Веккьо, Икарди хочет забрать своих дочерей у бывшей супруги Ванды Нары. При этом журналистка утверждает, что сами дети не хотят жить в Турции.
Икарди уже знаком с «Галатасараем». Аргентинец ранее выступал за стамбульский клуб на правах аренды, после чего стороны оформили полноценный трансфер. За время пребывания в Турции нападающий стал одним из заметных игроков команды.
Теперь футболист рассматривает возможность нового возвращения. Однако его переход в другой европейский клуб может осложняться медицинскими вопросами.
По информации Веккьо, из-за полученной травмы у Икарди возникли проблемы с прохождением медицинских обследований в клубах. Именно состояние здоровья может стать одним из факторов, способных повлиять на дальнейшее развитие карьеры аргентинского нападающего.
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги наций с Украиной. Накануне встречи...
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов сезона-1998/1999 против «Баварии». Тот...
Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Лиги наций с Италией. Встреча состоится...
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш рассказал о ситуации вокруг Криштиану Роналду и объяснил, от чего будет зависеть возвращение капитана...
Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси прибыл на тренировочную базу сборной Аргентины, где национальная команда готовится к очередному...