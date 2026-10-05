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Роналду могут предложить провести один прощальный матч за сборную Португалии

Дата публикации: 05-10-2026 00:45

Роналду могут предложить провести один прощальный матч за сборную Португалии 

Португальская футбольная федерация пока не рассматривает возможность полноценного возвращения Криштиану Роналду в национальную команду. По информации L’Équipe, 41-летнему нападающему могут предложить провести всего один матч, который станет официальным прощанием с португальской сборной.

Сейчас представители федерации пытаются восстановить контакт с футболистом. Планируется организовать встречу с участием Роналду, главного тренера Жорже Жезуша и представителей футбольных властей Португалии. Стороны хотят обсудить дальнейшие отношения и возможный формат прощального выступления форварда.

При этом окончательного решения со стороны самого Роналду пока нет. Нападающий ещё не дал согласия на предложенный вариант, поэтому дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от его позиции.

Роналду покинул расположение национальной команды перед матчем Лиги наций с Данией, после чего вернулся в Саудовскую Аравию. Его уход привёл к обсуждению дальнейшего будущего 41-летнего форварда в сборной Португалии.

Теперь федерация рассматривает возможность завершить историю выступлений Роналду за национальную команду отдельным матчем. При таком сценарии футболист получит возможность официально попрощаться со сборной, однако полноценного возвращения в её состав на данный момент португальская сторона не планирует.

Источник: L’Équipe

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