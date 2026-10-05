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Монтелла оценил шансы Турции перед встречей с Италией

Дата публикации: 05-10-2026 15:45

Монтелла оценил шансы Турции перед встречей с Италией 

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Лиги наций с Италией. Встреча состоится сегодня, а перед игрой итальянский специалист рассказал о задачах команды и кадровых потерях.

Монтелла признал, что нынешнее положение Турции в турнире не соответствует ожиданиям команды. При этом тренер подчеркнул, что его подопечные намерены бороться за победу независимо от уровня соперника.

«Конечно, нынешнее положение дел нас не устраивает. Мы выходим на каждый матч с желанием выиграть. Пусть для нас это первый опыт на таком уровне, но мы хотим на равных играть с любым соперником и добиваться побед.

Турция пока только привыкает к дивизиону А и получает необходимый опыт. Наша задача — продолжать усердно работать и становиться сильнее, чтобы со временем получать здесь те результаты, которых мы хотим», — приводит слова Монтеллы официальный сайт УЕФА.

Перед встречей с Италией турецкая команда столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами. Из-за дисквалификации за перебор жёлтых карточек матч пропустит Арда. Кроме него, в распоряжении тренерского штаба не будет Хакана, Кенана, Барыша, Оркуна и Мерта.

Монтелла отметил, что отсутствие сразу нескольких игроков, имеющих важное значение для команды, осложняет подготовку к матчу. В то же время ситуация позволит другим футболистам получить игровое время и проявить себя на международном уровне.

«Травмы? К сожалению, Арда нам не поможет из-за дисквалификации за перебор жёлтых карточек. Кроме него, у нас отсутствуют Хакан, Кенан, Барыш, Оркун и Мерт. Каждый из них играет важную роль в нашей команде.

В то же время это возможность предоставить шанс другим футболистам и лучше оценить их возможности. Надеюсь, нам удастся провести хороший матч и добиться положительного результата», — добавил Монтелла.

Источник: официальный сайт УЕФА

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