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Александр Мостовой рассказал, как «Спартак» помог ему избежать службы в армии

Дата публикации: 05-10-2026 16:00

Александр Мостовой рассказал, как «Спартак» помог ему избежать службы в армии 

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему во время игровой карьеры не проходил службу в армии. За красно-белых полузащитник выступал с 1987 по 1991 год.

Мостовой признался, что избежал призыва благодаря футбольной карьере. По словам экс-игрока, в период выступлений за ЦСКА его собирались отправить в армию, однако после перехода в «Спартак» клуб предпринял меры, чтобы футболист оставался в расположении команды.

«Я просто играл хорошо. Поэтому меня от армии отмазали. У меня история была… Я в ЦСКА был, меня хотели призвать. Но „Спартак“ спрятал меня в Тарасовке. Спрятал в Тарасовке и не давал возможности, чтобы меня забрали», — рассказал Мостовой в программе «Царский подкаст» на YouTube-канале «Спартака».

Бывший футболист также вспомнил, что попытки представителей военкомата задержать его происходили не только в расположении клуба. По словам Мостового, несколько раз к нему подходили в метро, однако ему удавалось избежать призыва.

«Хотя пару раз было, когда в метро подходили и я убегал», — добавил Мостовой.

Таким образом, по словам бывшего футболиста, его футбольная карьера и помощь «Спартака» позволили ему не проходить срочную службу в армии.

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