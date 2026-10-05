Михаил Мудрик может вернуться в состав «Тоттенхэма» 31 октября 

Дата публикации: 05-10-2026 00:47

Украинский вингер «Тоттенхэма» Михаил Мудрик получил ориентировочные сроки возвращения на поле после травмы лодыжки.

Мудрик перешёл в лондонский клуб в последний день летнего трансферного окна, присоединившись к команде на правах аренды из «Челси». Его дебют состоялся в матче против «Ноттингем Форест», который завершился без забитых мячей — 0:0. Украинец появился на поле после перерыва и впервые с ноября 2024 года принял участие в официальной встрече.

Однако провести ещё один матч за «Тоттенхэм» Мудрик пока не смог. После встречи с «Ноттингем Форест» футболист получил повреждение лодыжки на тренировке. В начале сентября сообщалось, что восстановление может занять от 6 до 8 недель.

Из-за травмы украинец уже пропустит ближайший матч «Тоттенхэма» против «Манчестер Юнайтед». Кроме того, Мудрик не сможет сыграть против своей бывшей команды — «Челси». Встреча состоится 24 октября, однако условия арендного соглашения не позволяют вингеру выйти на поле против клуба, которому принадлежат его права.

Следующей возможностью для возвращения станет игра с «Ковентри». Если Мудрик не успеет восстановиться к этому матчу, который запланирован на конец октября, наиболее вероятным вариантом его возвращения станет домашняя встреча с «Кристал Пэлас» 31 октября.

Повреждение также не позволило 24-летнему футболисту принять участие в текущем международном окне в составе сборной Украины. При этом ожидается, что после восстановления Мудрик сможет присоединиться к национальной команде в ноябре.

Планируется, что вингер поможет команде Андреа Мальдеры в двух заключительных матчах — против Северной Ирландии и Грузии. Всё будет зависеть от того, насколько быстро футболист восстановится и сможет набрать необходимую физическую форму.