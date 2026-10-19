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«Реал» уверенно обыграл «Севилью» и готовится к «Эль-Класико»

Дата публикации: 19-10-2026 00:42

«Реал» уверенно обыграл «Севилью» и готовится к «Эль-Класико» 

Мадридский «Реал» одержал убедительную домашнюю победу над «Севильей» в матче 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 4:1. Главным арбитром матча был Матео Бускетс Феррер из Пальма-де-Мальорки.

Счёт на 30-й минуте открыл полузащитник хозяев Арда Гюлер. Он нанёс обводящий удар в одно касание после передачи вингера Яна Диоманде. Ещё через семь минут преимущество мадридцев увеличил Килиан Мбаппе: нападающий обыграл голкипера и отправил мяч в ворота.

Во втором тайме Мбаппе вновь отличился. На 67-й минуте французский форвард реализовал пенальти ударом «паненкой». Одиннадцатиметровый был назначен после нарушения против самого нападающего. На 80-й минуте «Севилья» ответила голом Мануэля Буэно, сократившего отставание. Однако уже спустя две минуты Диоманде забил четвёртый мяч «Реала» и установил окончательный счёт — 4:1.

После девяти туров мадридский клуб набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание «сливочных» от «Барселоны» составляет шесть очков. Следующий матч «Реал» проведёт против каталонского клуба.

«Севилья» с 14 очками располагается на шестой строчке чемпионата Испании.

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