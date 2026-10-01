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Торпедо-БелАЗ - Нафтан 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
19 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Торпедо-БелАЗ
Нафтан

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Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
29.05.2026 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Нафтан0 : 4Торпедо-БелАЗ
25.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 2Нафтан
12.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Нафтан0 : 3Торпедо-БелАЗ
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Нафтан1 : 1Торпедо-БелАЗ
12.05.2024 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Нафтан
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Нафтан0 : 1Торпедо-БелАЗ
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ5 : 0Нафтан
04.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан1 : 4Торпедо-БелАЗ
11.09.2017 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Нафтан
07.05.2017 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан0 : 1Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2350
2
Лига конференций
Ислочь2449
3
Лига конференций
Динамо Мн2349
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2443
6 Витебск2540
7 Гомель2540
8 Минск2534
9 Торпедо-БелАЗ2430
10 Славия-Мозырь2425
11 Барановичи2525
12 Арсенал Дз2423
13 БАТЭ2521
14
Стыковая зона
Белшина2321
15
Зона вылета
Днепр М2519
16
Зона вылета
Нафтан2417
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Торпедо-БелАЗ
0%
Ничья
0%
Нафтан
0%

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