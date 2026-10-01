Торпедо-БелАЗ - Нафтан 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
19 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|29.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 4
|25.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|4 : 2
|12.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 3
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|5 : 0
|04.08.2019
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 4
|11.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|07.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|23
|50
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|24
|49
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|23
|49
|4
|Динамо-Брест
|25
|44
|5
|Неман
|24
|43
|6
|Витебск
|25
|40
|7
|Гомель
|25
|40
|8
|Минск
|25
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|24
|30
|10
|Славия-Мозырь
|24
|25
|11
|Барановичи
|25
|25
|12
|Арсенал Дз
|24
|23
|13
|БАТЭ
|25
|21
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|23
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|25
|19
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|24
|17
Кто победит?
0 голосов болельщиков