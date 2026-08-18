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Родина - Оренбург 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
19 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Родина
Оренбург

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Составы команд
Родина
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
18.08.2026 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Родина1 : 4Оренбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1125
2 Зенит1124
3 ЦСКА1122
4 Краснодар1122
5 Спартак М1020
6 Динамо Мх1113
7 Балтика1012
8 Оренбург1012
9 Рубин1012
10 Крылья Советов1112
11 Ростов1011
12 Локомотив М1111
13
Стыковая зона
Ахмат1111
14
Стыковая зона
Акрон119
15
Зона вылета
Факел116
16
Зона вылета
Родина105
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Родина
0%
Ничья
0%
Оренбург
0%

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