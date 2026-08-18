Родина - Оренбург 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
19 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
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Составы команд
Родина
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|18.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|11
|25
|2
|Зенит
|11
|24
|3
|ЦСКА
|11
|22
|4
|Краснодар
|11
|22
|5
|Спартак М
|10
|20
|6
|Динамо Мх
|11
|13
|7
|Балтика
|10
|12
|8
|Оренбург
|10
|12
|9
|Рубин
|10
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Ростов
|10
|11
|12
|Локомотив М
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|11
|11
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Факел
|11
|6
| 16
Зона вылета
|Родина
|10
|5
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