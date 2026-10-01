Хетафе - Райо Вальекано 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
19 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Хетафе
Хетафе
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Давид Сория
|14
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|2
|зщ
|Джене
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|17
|зщ
|Кико Фемения
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|6
|пз
|Марио Мартин
|28
|пз
|Альберто Риско
|23
|пз
|Орель Мангала
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|20
|зщ
|Иван Балиу
|15
|зщ
|Муджаид Садик
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Пате Сисс
|8
|пз
|Унай Лопес
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|4
|пз
|Педро Диас
|10
|нп
|Серхио Камельо
|7
|нп
|Иси Паласон
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Беньят Сан Хосе
История личных встреч
|03.05.2026
|Испания — Примера
|34-й тур
|0 : 2
|02.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|02.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|14.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Севилья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|8
|13
|7
|Алавес
|9
|11
|8
|Сельта
|9
|11
|9
|Осасуна
|9
|11
|10
|Депортиво
|9
|11
|11
|Атлетик Б
|7
|9
|12
|Вильярреал
|9
|9
|13
|Райо Вальекано
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Эспаньол
|9
|8
|16
|Расинг
|9
|8
|17
|Леванте
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Эльче
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|8
|4
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