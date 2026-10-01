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Хетафе - Райо Вальекано 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
19 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Хетафе
Райо Вальекано

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Хетафе
Хетафе
Райо Вальекано
Мадрид
13 Испания вр Давид Сория
14 Испания зщ Даниэль Карвахаль
2 Того зщ Джене
8 Сербия зщ Неманья Гудель
17 Испания зщ Кико Фемения
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
6 Испания пз Марио Мартин
28 Испания пз Альберто Риско
23 Бельгия пз Орель Мангала
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
25 Индонезия вр Эмиль Аудеро
20 Албания зщ Иван Балиу
15 Испания зщ Муджаид Садик
24 Франция зщ Флорьян Лежён
17 Испания зщ Адрия Педроса
6 Сенегал зщ Пате Сисс
8 Испания пз Унай Лопес
18 Испания пз Альваро Гарсия
4 Испания пз Педро Диас
10 Испания нп Серхио Камельо
7 Испания нп Иси Паласон
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Беньят Сан Хосе
История личных встреч
03.05.2026 Испания — Примера 34-й тур Хетафе0 : 2Райо Вальекано
02.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Райо Вальекано1 : 1Хетафе
02.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Райо Вальекано1 : 0Хетафе
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Хетафе0 : 0Райо Вальекано
13.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано0 : 0Хетафе
02.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Хетафе0 : 2Райо Вальекано
12.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Хетафе1 : 1Райо Вальекано
14.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Райо Вальекано0 : 0Хетафе
08.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Хетафе0 : 0Райо Вальекано
18.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Райо Вальекано3 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Бетис919
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
5
Лига Европы
Севилья814
6
Лига конференций
Реал Сосьедад813
7 Алавес911
8 Сельта911
9 Осасуна911
10 Депортиво911
11 Атлетик Б79
12 Вильярреал99
13 Райо Вальекано78
14 Хетафе88
15 Эспаньол98
16 Расинг98
17 Леванте87
18
Зона вылета
Эльче97
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хетафе
0%
Ничья
0%
Райо Вальекано
0%

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