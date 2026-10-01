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Аль-Фейха - Аль-Ахли 19 Октября прямая трансляция

19 Октября 2026 года в 18:05 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур
Аль-Фейха
Аль-Ахли

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Составы команд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
Бразилия Фабио Карилле
История личных встреч
08.04.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 29-й тур Аль-Фейха1 : 1Аль-Ахли
30.12.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Ахли2 : 0Аль-Фейха
18.04.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 28-й тур Аль-Ахли5 : 0Аль-Фейха
22.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 11-й тур Аль-Фейха0 : 1Аль-Ахли
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Ахли1 : 0Аль-Фейха
14.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур Аль-Фейха0 : 4Аль-Ахли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия922
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль821
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср819
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад817
5 Неом916
6 Аль-Ахли815
7 Аль-Иттифак915
8 Аль-Дирия912
9 Аль-Холуд912
10 Аль-Халидж99
11 Эр-Рияд89
12 Аль-Хазм99
13 Аль-Шабаб87
14 Аль-Фейха97
15 Аль-Фейсали86
16
Зона вылета
Аль-Фатех96
17
Зона вылета
Аль-Таавун94
18
Зона вылета
Абха82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аль-Фейха
0%
Ничья
0%
Аль-Ахли
0%

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