Аль-Фейха - Аль-Ахли 19 Октября прямая трансляция
19 Октября 2026 года в 18:05 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур
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Составы команд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
|Фабио Карилле
История личных встреч
|08.04.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|29-й тур
|1 : 1
|30.12.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|2 : 0
|18.04.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|28-й тур
|5 : 0
|22.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|11-й тур
|0 : 1
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|1 : 0
|14.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|17-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|9
|22
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|8
|21
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|8
|19
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|8
|17
|5
|Неом
|9
|16
|6
|Аль-Ахли
|8
|15
|7
|Аль-Иттифак
|9
|15
|8
|Аль-Дирия
|9
|12
|9
|Аль-Холуд
|9
|12
|10
|Аль-Халидж
|9
|9
|11
|Эр-Рияд
|8
|9
|12
|Аль-Хазм
|9
|9
|13
|Аль-Шабаб
|8
|7
|14
|Аль-Фейха
|9
|7
|15
|Аль-Фейсали
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Аль-Таавун
|9
|4
| 18
Зона вылета
|Абха
|8
|2
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