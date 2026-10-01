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Трабзонспор - Бешикташ 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
19 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
Трабзонспор
Бешикташ

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Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
09.05.2026 Турция — Суперлига 33-й тур Бешикташ1 : 2Трабзонспор
14.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур Трабзонспор3 : 3Бешикташ
15.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Бешикташ2 : 1Трабзонспор
15.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Трабзонспор1 : 1Бешикташ
04.02.2024 Турция - Суперлига 24-й тур Бешикташ2 : 0Трабзонспор
17.09.2023 Турция - Суперлига 5-й тур Трабзонспор3 : 0Бешикташ
16.04.2023 Турция - Суперлига 29-й тур Трабзонспор0 : 0Бешикташ
16.10.2022 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ2 : 2Трабзонспор
03.04.2022 Турция - Суперлига 31-й тур Трабзонспор1 : 1Бешикташ
06.11.2021 Турция - Суперлига 12-й тур Бешикташ1 : 2Трабзонспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай819
2
Лига чемпионов
Амед817
3
Лига Европы
Фенербахче816
4
Лига конференций
Бешикташ715
5 Касымпаша813
6 Трабзонспор713
7 Чорум813
8 Коджаэлиспор812
9 Аланьяспор812
10 Эрзурумспор811
11 Ризеспор810
12 Гёзтепе89
13 Истанбул Башакшехир78
14 Газиантеп78
15 Генчлербирлиги88
16
Зона вылета
Коньяспор85
17
Зона вылета
Самсунспор84
18
Зона вылета
Эюпспор83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Трабзонспор
0%
Ничья
0%
Бешикташ
0%

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