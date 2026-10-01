Трабзонспор - Бешикташ 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
19 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 8-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Томас Райс
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|09.05.2026
|Турция — Суперлига
|33-й тур
|1 : 2
|14.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|3 : 3
|15.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|3 : 0
|16.04.2023
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|0 : 0
|16.10.2022
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 2
|03.04.2022
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 1
|06.11.2021
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Амед
|8
|17
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|8
|16
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|7
|15
|5
|Касымпаша
|8
|13
|6
|Трабзонспор
|7
|13
|7
|Чорум
|8
|13
|8
|Коджаэлиспор
|8
|12
|9
|Аланьяспор
|8
|12
|10
|Эрзурумспор
|8
|11
|11
|Ризеспор
|8
|10
|12
|Гёзтепе
|8
|9
|13
|Истанбул Башакшехир
|7
|8
|14
|Газиантеп
|7
|8
|15
|Генчлербирлиги
|8
|8
| 16
Зона вылета
|Коньяспор
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Самсунспор
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|8
|3
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