Тоттенхэм Хотспур - Ковентри Сити 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
19 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
|31
|вр
|Антонин Кински
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|14
|зщ
|Арчи Грей
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|8
|пз
|Конор Галлахер
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|16
|пз
|Сандро Тонали
|19
|нп
|Доминик Соланке
|17
|нп
|Савиньо
|19
|вр
|Карл Рашворт
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|4
|зщ
|Бобби Томас
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|2
|зщ
|Итан Пиннок
|12
|зщ
|Стивен Мфуни
|6
|пз
|Мэтт Граймз
|5
|пз
|Джек Рудони
|8
|пз
|Калеб Йиренки
|23
|нп
|Брендон Томас-Асанте
|49
|нп
|Сидики Шериф
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|05.01.2013
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|7
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|7
|10
|8
|Эвертон
|7
|10
|9
|Халл Сити
|7
|9
|10
|Ипсвич Таун
|7
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|12
|Астон Вилла
|7
|8
|13
|Манчестер Юнайтед
|7
|7
|14
|Кристал Пэлас
|7
|7
|15
|Борнмут
|7
|6
|16
|Ковентри Сити
|6
|6
|17
|Фулхэм
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|6
|5
| 19
Зона вылета
|Сандерленд
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|3
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