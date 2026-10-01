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Тоттенхэм Хотспур - Ковентри Сити 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
19 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Ковентри Сити

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ковентри Сити
Ковентри
31 Чехия вр Антонин Кински
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
13 Италия зщ Дестини Удоджи
14 Англия зщ Арчи Грей
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
8 Англия пз Конор Галлахер
20 Гана пз Мохаммед Кудус
16 Италия пз Сандро Тонали
19 Англия нп Доминик Соланке
17 Бразилия нп Савиньо
19 Англия вр Карл Рашворт
27 Нидерланды зщ Милан ван Эвейк
4 Англия зщ Бобби Томас
3 Уэльс зщ Джей Дасилва
2 Ямайка зщ Итан Пиннок
12 Англия зщ Стивен Мфуни
6 Англия пз Мэтт Граймз
5 Англия пз Джек Рудони
8 Гана пз Калеб Йиренки
23 Гана нп Брендон Томас-Асанте
49 Франция нп Сидики Шериф
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Англия Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ковентри Сити1 : 2Тоттенхэм Хотспур
05.01.2013 Кубок Англии 1/32 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 0Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити721
2
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион716
3
Лига чемпионов
Арсенал615
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Брентфорд710
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед710
8 Эвертон710
9 Халл Сити79
10 Ипсвич Таун79
11 Ньюкасл Юнайтед78
12 Астон Вилла78
13 Манчестер Юнайтед77
14 Кристал Пэлас77
15 Борнмут76
16 Ковентри Сити66
17 Фулхэм75
18
Зона вылета
Ноттингем Форест65
19
Зона вылета
Сандерленд74
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур63
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Тоттенхэм
0%
Ничья
0%
Ковентри Сити
0%

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