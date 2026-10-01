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Монца - Кальяри 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
19 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Андреа Кальцавара (Италия);
Монца
Кальяри

Стартовый состав
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Составы команд
Монца
Монца
Кальяри
Кальяри
1 Швеция вр Ноэль Тёрнквист
60 Италия зщ Эдди Куадио
44 Италия зщ Андреа Карбони
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
19 Италия пз Самуэле Биринделли
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
14 Нигерия пз Эбенезер Акинсанмиро
7 Португалия пз Рикарду Мангаш
10 Италия пз Патрик Кутроне
9 Португалия нп Гуштаву Варела
46 Англия нп Джей Робинсон
1 Италия вр Элия Каприле
2 Португалия зщ Зе Педру
26 Колумбия зщ Йерри Мина
33 Словакия зщ Адам Оберт
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
14 Италия зщ Алессандро Дейола
4 Италия пз Алессандро Романо
6 Англия пз Гарри Уинкс
70 Италия пз Даниэль Мальдини
8 Франция пз Мишель Адопо
31 Сенегал нп Поль Менди
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Кальяри3 : 0Монца
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Монца1 : 2Кальяри
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Монца1 : 0Кальяри
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Кальяри1 : 1Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Рома717
3
Лига чемпионов
Лацио616
4
Лига чемпионов
Комо714
5
Лига Европы
Фрозиноне713
6
Лига конференций
Кальяри613
7 Милан612
8 Ювентус611
9 Наполи710
10 Аталанта69
11 Лечче79
12 Сассуоло78
13 Торино67
14 Болонья75
15 Парма64
16 Удинезе74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Монца
0%
Ничья
0%
Кальяри
0%

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