Монца - Кальяри 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
19 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Андреа Кальцавара (Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Монца
Монца
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|10
|пз
|Патрик Кутроне
|9
|нп
|Гуштаву Варела
|46
|нп
|Джей Робинсон
|1
|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
|26
|зщ
|Йерри Мина
|33
|зщ
|Адам Оберт
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
|4
|пз
|Алессандро Романо
|6
|пз
|Гарри Уинкс
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|8
|пз
|Мишель Адопо
|31
|нп
|Поль Менди
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Фрозиноне
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Кальяри
|6
|13
|7
|Милан
|6
|12
|8
|Ювентус
|6
|11
|9
|Наполи
|7
|10
|10
|Аталанта
|6
|9
|11
|Лечче
|7
|9
|12
|Сассуоло
|7
|8
|13
|Торино
|6
|7
|14
|Болонья
|7
|5
|15
|Парма
|6
|4
|16
|Удинезе
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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