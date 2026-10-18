«Байер» отыгрался после пропущенного гола и победил «Фрайбург» в матче 6-го тура Бундеслиги
Леверкузенский «Байер» одержал волевую победу над «Фрайбургом» в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Главным арбитром поединка был Флориан Бадштюбнер из Виндсбаха.
Гости открыли счёт на 14-й минуте. Дерри Шерхант поразил ворота леверкузенцев и вывел «Фрайбург» вперёд. Однако преимущество гостей сохранялось недолго: уже на 19-й минуте Ибрахим Маза восстановил равновесие, забив ответный мяч.
После перерыва команды продолжили борьбу за победу, но долгое время счёт оставался неизменным. Решающий эпизод произошёл на 76-й минуте, когда нападающий «Байера» Патрик Шик отправил мяч в ворота «Фрайбурга» и принёс своей команде три очка.
По итогам встречи «Байер» набрал необходимые очки и занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург», несмотря на поражение, располагается на третьей строчке. В активе обеих команд по 13 очков.
Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче 11-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «ВТБ...
«Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в матче 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе...
Житомирское «Полесье» одержало волевую победу над киевским «Динамо» в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги. Хозяева провели большую часть встречи...
В Перуанских Андах учёные обнаружили новый вид цветкового растения, которому дали название Salvia messii в честь аргентинского нападающего Лионеля...
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль выразил надежду, что главный тренер команды Венсан Компани сможет руководить футболистами непосредственно...