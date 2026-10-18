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«Байер» отыгрался после пропущенного гола и победил «Фрайбург» в матче 6-го тура Бундеслиги

Дата публикации: 18-10-2026 19:53

«Байер» отыгрался после пропущенного гола и победил «Фрайбург» 

Леверкузенский «Байер» одержал волевую победу над «Фрайбургом» в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» в Леверкузене и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Главным арбитром поединка был Флориан Бадштюбнер из Виндсбаха.

Гости открыли счёт на 14-й минуте. Дерри Шерхант поразил ворота леверкузенцев и вывел «Фрайбург» вперёд. Однако преимущество гостей сохранялось недолго: уже на 19-й минуте Ибрахим Маза восстановил равновесие, забив ответный мяч.

После перерыва команды продолжили борьбу за победу, но долгое время счёт оставался неизменным. Решающий эпизод произошёл на 76-й минуте, когда нападающий «Байера» Патрик Шик отправил мяч в ворота «Фрайбурга» и принёс своей команде три очка.

По итогам встречи «Байер» набрал необходимые очки и занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург», несмотря на поражение, располагается на третьей строчке. В активе обеих команд по 13 очков.

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