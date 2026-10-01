Висла Плоцк - Радомяк 19 Октября прямая трансляция
19 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Радомяк
Радом
История личных встреч
|26.04.2026
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|0 : 1
|27.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 1
|10.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|2 : 0
|07.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|1 : 1
|09.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|11
|23
| 3
Лига Европы
|Лех П
|9
|22
| 4
Лига конференций
|Погонь
|10
|21
|5
|Висла Кр
|11
|18
|6
|Заглембе Л
|11
|18
|7
|ГКС Катовице
|11
|18
|8
|Пяст
|11
|17
|9
|Корона
|10
|15
|10
|Ягеллония
|10
|12
|11
|Краковия
|11
|12
|12
|Мотор
|11
|12
|13
|Висла Плоцк
|9
|11
|14
|Видзев
|11
|10
|15
|Радомяк
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Ракув
|11
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков