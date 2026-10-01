19:45 ()
Свернуть список

Висла Плоцк - Радомяк 19 Октября прямая трансляция

19 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Висла Плоцк
Радомяк

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Радомяк
Радом
История личных встреч
26.04.2026 Польша — Экстракласса 30-й тур Висла Плоцк0 : 1Радомяк
27.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Радомяк1 : 1Висла Плоцк
02.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Висла Плоцк1 : 1Радомяк
10.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Радомяк2 : 0Висла Плоцк
07.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Радомяк1 : 1Висла Плоцк
09.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Висла Плоцк1 : 0Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1126
2
Лига чемпионов
Легия1123
3
Лига Европы
Лех П922
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Висла Кр1118
6 Заглембе Л1118
7 ГКС Катовице1118
8 Пяст1117
9 Корона1015
10 Ягеллония1012
11 Краковия1112
12 Мотор1112
13 Висла Плоцк911
14 Видзев1110
15 Радомяк108
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Висла Плоцк
0%
Ничья
0%
Радомяк
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close