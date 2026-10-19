«Лион» обыграл «Ниццу» и возглавил таблицу чемпионата Франции
«Лион» одержал домашнюю победу над «Ниццей» в заключительном матче 7-го тура чемпионата Франции сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Групама» в Лионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Гости открыли счёт на 18-й минуте благодаря точному удару Элье Ваи. Однако «Лион» сумел переломить ход игры ещё до перерыва. Сначала Павел Шульц восстановил равновесие, а затем Таннер Тессманн забил второй мяч хозяев и вывел свою команду вперёд.
На 70-й минуте положение «Лиона» осложнилось: Кэито Накамура получил красную карточку, и хозяева остались в меньшинстве. «Ницца» попыталась воспользоваться численным преимуществом и в компенсированное время отправила мяч в ворота соперника. Однако гол Ваи на 90+3-й минуте был отменён из-за офсайда, поэтому счёт больше не изменился.
«Лион» одержал четвёртую победу в нынешнем сезоне Лиги 1 и набрал 14 очков. Команда Паулу Фонсеки поднялась на первое место в турнирной таблице, опередив по дополнительным показателям «ПСЖ», «Париж», «Лилль» и «Монако», у которых также по 14 очков. В следующем туре 25 октября лионцы сыграют на выезде с «ПСЖ».
«Ницца» прервала серию из двух побед. В активе команды восемь очков и 13-е место в чемпионате. Следующий матч подопечные Оливье Панталони проведут 23 октября в гостях у «Бреста».
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