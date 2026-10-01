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Брага - Жил Висенте 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
19 Октября 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Брага
Жил Висенте

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Брага
Брага
Жил Висенте
Барселуш
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
22 Испания зщ Серхио Барсия
6 Бразилия зщ Витор Карвальо
44 Албания зщ Адриан Байрами
2 Испания пз Виктор Гомес
29 Франция пз Жан-Батист Горби
8 Португалия пз Жоау Моутинью
11 Бразилия пз Габриэл Силва
23 Босния и Герцеговина пз Денис Хусейнбашич
21 Португалия пз Рикарду Орта
10 Испания нп Пау Виктор
30 Бразилия вр Лукау
47 Португалия зщ Рикарду Эсгаю
39 Ангола зщ Жонатан Буату
4 Франция зщ Марвен Элимби
45 Кабо-Верде зщ Давид Морейра
12 Дания пз Andreas Lausen
86 Португалия пз Диогу Приосте
77 Бразилия пз Мурило
10 Испания пз Санти Гарсия
20 Португалия пз Gil Martins
23 Испания нп Эктор Эрнандес
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
14.02.2026 Португалия — Примейра 22-й тур Жил Висенте2 : 1Брага
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Брага0 : 1Жил Висенте
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Брага2 : 0Жил Висенте
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте0 : 0Брага
16.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Брага2 : 1Жил Висенте
28.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Жил Висенте3 : 3Брага
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Брага1 : 0Жил Висенте
30.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте0 : 1Брага
13.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Брага0 : 1Жил Висенте
25.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте0 : 1Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту824
2
Лига чемпионов
Бенфика819
3
Лига чемпионов
Спортинг818
4
Лига Европы
Санта-Клара818
5
Лига конференций
Арока814
6 Академику814
7 Брага711
8 Жил Висенте711
9 Алверка811
10 Эштрела810
11 Морейренсе88
12 Маритиму88
13 Фамаликан87
14 Риу Аве87
15 Витория Гимарайнш85
16
Стыковая зона
Насьонал84
17
Зона вылета
Каза Пия84
18
Зона вылета
Эшторил82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брага
0%
Ничья
0%
Жил Висенте
0%

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