Брага - Жил Висенте 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
19 Октября 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Стартовый состав
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Составы команд
Брага
Брага
Жил Висенте
Барселуш
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|22
|зщ
|Серхио Барсия
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|44
|зщ
|Адриан Байрами
|2
|пз
|Виктор Гомес
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|11
|пз
|Габриэл Силва
|23
|пз
|Денис Хусейнбашич
|21
|пз
|Рикарду Орта
|10
|нп
|Пау Виктор
|30
|вр
|Лукау
|47
|зщ
|Рикарду Эсгаю
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|45
|зщ
|Давид Морейра
|12
|пз
|Andreas Lausen
|86
|пз
|Диогу Приосте
|77
|пз
|Мурило
|10
|пз
|Санти Гарсия
|20
|пз
|Gil Martins
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
Главные тренеры
|Карлос Висенс
История личных встреч
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|8
|18
| 5
Лига конференций
|Арока
|8
|14
|6
|Академику
|8
|14
|7
|Брага
|7
|11
|8
|Жил Висенте
|7
|11
|9
|Алверка
|8
|11
|10
|Эштрела
|8
|10
|11
|Морейренсе
|8
|8
|12
|Маритиму
|8
|8
|13
|Фамаликан
|8
|7
|14
|Риу Аве
|8
|7
|15
|Витория Гимарайнш
|8
|5
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|8
|2
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