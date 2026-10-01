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Аль-Хиляль - Аль-Хазм 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
19 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур
Аль-Хиляль
Аль-Хазм

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Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Хазм
Ар-Расс
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
02.05.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 31-й тур Аль-Хазм0 : 3Аль-Хиляль
08.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Хиляль3 : 0Аль-Хазм
11.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур Аль-Хиляль4 : 1Аль-Хазм
25.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур Аль-Хазм0 : 9Аль-Хиляль
30.10.2023 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Хиляль3 : 0Аль-Хазм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия922
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль821
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср819
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад817
5 Неом916
6 Аль-Ахли815
7 Аль-Иттифак915
8 Аль-Дирия912
9 Аль-Холуд912
10 Аль-Халидж99
11 Эр-Рияд89
12 Аль-Хазм99
13 Аль-Шабаб87
14 Аль-Фейха97
15 Аль-Фейсали86
16
Зона вылета
Аль-Фатех96
17
Зона вылета
Аль-Таавун94
18
Зона вылета
Абха82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аль-Хиляль
0%
Ничья
0%
Аль-Хазм
0%

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