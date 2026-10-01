Аль-Хиляль - Аль-Хазм 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
19 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 10-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Хазм
Ар-Расс
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|02.05.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|31-й тур
|0 : 3
|08.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|4 : 1
|25.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|0 : 9
|30.10.2023
|Кубок Короля
|1/8 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|9
|22
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|8
|21
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|8
|19
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|8
|17
|5
|Неом
|9
|16
|6
|Аль-Ахли
|8
|15
|7
|Аль-Иттифак
|9
|15
|8
|Аль-Дирия
|9
|12
|9
|Аль-Холуд
|9
|12
|10
|Аль-Халидж
|9
|9
|11
|Эр-Рияд
|8
|9
|12
|Аль-Хазм
|9
|9
|13
|Аль-Шабаб
|8
|7
|14
|Аль-Фейха
|9
|7
|15
|Аль-Фейсали
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Аль-Таавун
|9
|4
| 18
Зона вылета
|Абха
|8
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков