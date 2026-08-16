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Харьков - Левый Берег 19 Октября прямая трансляция

19 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Металлист 1925
Левый Берег

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Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Левый Берег
Киев
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
10.10.2026 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Металлист 1925
19.09.2026 Украина — Премьер-лига 7-й тур Металлист 19252 : 0
05.09.2026 Украина — Премьер-лига 5-й тур Металлист 19255 : 0
31.08.2026 Украина — Премьер-лига 4-й тур 0 : 3Металлист 1925
16.08.2026 Украина — Премьер-лига 3-й тур Металлист 19250 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр924
2
Лига конференций
Полесье922
3
Лига конференций
Динамо К816
4 Металлист 1925715
5 Карпаты814
6 Заря914
7 ЛНЗ Черкассы914
8 Верес99
9 Колос88
10 Буковина98
11 Эпицентр88
12 Левый Берег77
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар87
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка95
16
Зона вылета
Кривбасс75
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Харьков
0%
Ничья
0%
Левый Берег
0%

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