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Белшина - Славия-Мозырь 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
19 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Белшина
Славия-Мозырь

Стартовый состав
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Составы команд
Белшина
Бобруйск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
31.05.2026 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь2 : 1Белшина
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь4 : 1Белшина
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Белшина1 : 1Славия-Мозырь
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Белшина1 : 4Славия-Мозырь
08.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Славия-Мозырь2 : 0Белшина
04.11.2020 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь1 : 1Белшина
30.05.2020 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Белшина2 : 3Славия-Мозырь
03.10.2018 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь0 : 0 ДВБелшина
26.09.2016 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Славия-Мозырь0 : 2Белшина
17.05.2016 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Белшина2 : 2Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2350
2
Лига конференций
Ислочь2449
3
Лига конференций
Динамо Мн2349
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2443
6 Витебск2540
7 Гомель2540
8 Минск2534
9 Торпедо-БелАЗ2430
10 Славия-Мозырь2425
11 Барановичи2525
12 Арсенал Дз2423
13 БАТЭ2521
14
Стыковая зона
Белшина2321
15
Зона вылета
Днепр М2519
16
Зона вылета
Нафтан2417
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Белшина
0%
Ничья
0%
Славия-Мозырь
0%

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