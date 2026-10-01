Динамо Мн - Арсенал Дз 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
19 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
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Составы команд
Динамо Мн
Минск
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
|30.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|01.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|14.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|23
|50
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|24
|49
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|23
|49
|4
|Динамо-Брест
|25
|44
|5
|Неман
|24
|43
|6
|Витебск
|25
|40
|7
|Гомель
|25
|40
|8
|Минск
|25
|34
|9
|Торпедо-БелАЗ
|24
|30
|10
|Славия-Мозырь
|24
|25
|11
|Барановичи
|25
|25
|12
|Арсенал Дз
|24
|23
|13
|БАТЭ
|25
|21
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|23
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|25
|19
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|24
|17
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