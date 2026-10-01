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Динамо Мн - Арсенал Дз 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
19 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Динамо Мн
Арсенал Дз

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Составы команд
Динамо Мн
Минск
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
30.05.2026 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Арсенал Дз0 : 1Динамо Мн
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Динамо Мн1 : 0Арсенал Дз
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Арсенал Дз2 : 1Динамо Мн
29.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Динамо Мн2 : 0Арсенал Дз
01.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Арсенал Дз1 : 2Динамо Мн
14.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Арсенал Дз0 : 1Динамо Мн
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо Мн1 : 1Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2350
2
Лига конференций
Ислочь2449
3
Лига конференций
Динамо Мн2349
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2443
6 Витебск2540
7 Гомель2540
8 Минск2534
9 Торпедо-БелАЗ2430
10 Славия-Мозырь2425
11 Барановичи2525
12 Арсенал Дз2423
13 БАТЭ2521
14
Стыковая зона
Белшина2321
15
Зона вылета
Днепр М2519
16
Зона вылета
Нафтан2417
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо Мн
0%
Ничья
0%
Арсенал Дз
0%

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