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Парма - Торино 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
19 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Парма
Торино

Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
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Составы команд
Парма
Парма
Торино
Турин
40 Италия вр Эдоардо Корви
37 Аргентина зщ Марьяно Тройло
34 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Италия зщ Эмануэле Валери
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
27 Швейцария зщ Саша Бричги
80 Италия пз Джованни Фаббьян
16 Бельгия пз Мандела Кейта
10 Испания пз Адриан Бернабе
9 Аргентина нп Давид Ромеро
76 Италия нп Симоне Лонтани
20 Бразилия вр Лукас Перри
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
21 Португалия пз Дэниел Браганса
77 Италия пз Алессио Каччамани
45 Алжир пз Рафик Белгали
8 Италия пз Роландо Мандрагора
10 Хорватия пз Никола Влашич
19 Шотландия нп Че Адамс
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
Главные тренеры
Испания Карлос Куэста
Италия Альберто Джилардино
Италия Альберто Джилардино
Италия Иньяцио Абате
История личных встреч
13.03.2026 Италия — Серия А 29-й тур Торино4 : 1Парма
29.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Парма2 : 1Торино
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Парма2 : 2Торино
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Торино0 : 0Парма
03.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Торино1 : 0Парма
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Парма0 : 3Торино
20.06.2020 Италия - Серия А 25-й тур Торино1 : 1Парма
30.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Парма3 : 2Торино
06.04.2019 Италия - Серия А 31-й тур Парма0 : 0Торино
10.11.2018 Италия - Серия А 12-й тур Торино1 : 2Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Рома717
3
Лига чемпионов
Лацио616
4
Лига чемпионов
Комо714
5
Лига Европы
Фрозиноне713
6
Лига конференций
Кальяри613
7 Милан612
8 Ювентус611
9 Наполи710
10 Аталанта69
11 Лечче79
12 Сассуоло78
13 Торино67
14 Болонья75
15 Парма64
16 Удинезе74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Парма
0%
Ничья
0%
Торино
0%

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