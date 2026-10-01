Парма - Торино 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
19 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Парма
Парма
Торино
Турин
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|34
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|27
|зщ
|Саша Бричги
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|16
|пз
|Мандела Кейта
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|9
|нп
|Давид Ромеро
|76
|нп
|Симоне Лонтани
|20
|вр
|Лукас Перри
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|21
|пз
|Дэниел Браганса
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|45
|пз
|Рафик Белгали
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|10
|пз
|Никола Влашич
|19
|нп
|Че Адамс
|18
|нп
|Джованни Симеоне
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
|Иньяцио Абате
История личных встреч
|13.03.2026
|Италия — Серия А
|29-й тур
|4 : 1
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|03.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 3
|20.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|30.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|06.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|10.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Фрозиноне
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Кальяри
|6
|13
|7
|Милан
|6
|12
|8
|Ювентус
|6
|11
|9
|Наполи
|7
|10
|10
|Аталанта
|6
|9
|11
|Лечче
|7
|9
|12
|Сассуоло
|7
|8
|13
|Торино
|6
|7
|14
|Болонья
|7
|5
|15
|Парма
|6
|4
|16
|Удинезе
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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