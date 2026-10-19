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«Лацио» обыграл «Ювентус» и сравнялся с «Интером» по очкам

Дата публикации: 19-10-2026 00:37

«Лацио» обыграл «Ювентус» и сравнялся с «Интером» по очкам 

Римский «Лацио» одержал крупную выездную победу над туринским «Ювентусом» в матче 7-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Главным арбитром матча был Давиде Масса из Империи.

На 24-й минуте нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани отправил мяч в ворота соперника, однако гол отменили из-за офсайда. Спустя 13 минут счёт открыли римляне: на 37-й минуте отличился датский защитник Оливер Нильсен.

Во втором тайме «Лацио» продолжил увеличивать преимущество. На 66-й минуте второй мяч в ворота туринцев забил датский футболист Густав Исаксен. Окончательный счёт был установлен на 89-й минуте, когда полузащитник Фисайо Деле-Баширу довёл преимущество гостей до трёх голов.

После семи туров «Лацио» остаётся одним из лидеров чемпионата. Команда, которую возглавляет Дженнаро Гаттузо, одержала шесть побед и один раз сыграла вничью, набрала 19 очков и сравнялась по этому показателю с лидирующим «Интером».

«Ювентус» после домашнего поражения располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. В активе туринского клуба 11 очков.

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