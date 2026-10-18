«Ноттингем Форест» уступил «Арсеналу» на своём поле 

Лондонский «Арсенал» одержал выездную победу над «Ноттингем Форест» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Главным арбитром матча был Майкл Оливер.

Исход противостояния решил единственный гол, забитый на 80-й минуте. Автором результативного удара стал Чуквунонсо Мадуэке, который принёс «канонирам» три очка в непростом выездном матче.

После семи туров «Арсенал» имеет в активе 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ноттингем Форест» набрал пять очков и располагается на 18-й строчке, находясь в зоне вылета.

В следующем туре «лесники» 23 октября отправятся в гости к «Ипсвич Таун». «Арсенал» проведёт ближайший матч 24 октября на своём поле против «Эвертона».