«Милан» обыграл «Аталанту» в результативном матче Серии А 

«Милан» одержал домашнюю победу над «Аталантой» в матче 7-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане и завершилась со счётом 3:2. Главным арбитром игры был Даниэле Киффи из Падуи.

На 13-й минуте Кристиан Пулишич отправил мяч в ворота гостей, однако гол вингера «Милана» не был засчитан из-за положения вне игры. На 25-й минуте хозяева всё же открыли счёт: Гонсалу Рамуш реализовал пенальти, назначенный после игры рукой со стороны футболиста «Аталанты». Незадолго до перерыва, на 43-й минуте, Адриен Рабьо увеличил преимущество миланцев.

В начале второго тайма «Милан» получил возможность укрепить лидерство. На 57-й минуте Рамуш вновь подошёл к одиннадцатиметровой отметке после попадания мяча в руку соперника, но на этот раз не сумел реализовать пенальти. Практически сразу «Аталанта» воспользовалась угловым: защитник Марио Хила выиграл борьбу в воздухе и головой отправил мяч в сетку.

На 66-й минуте Джанлука Гаэтано сократил отставание бергамасков. В концовке встречи Никола Крстович на 81-й минуте забил второй гол гостей, сделав счёт 2:3. Однако «Милан» сохранил преимущество и довёл матч до победы.

После семи туров Серии А «Милан» набрал 15 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. У «Аталанты» девять очков, команда располагается на десятой строчке.