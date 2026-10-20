Бастони рассказал, чего опасается «Интер» в матче с донецким «Шахтёром»
Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони поделился ожиданиями от предстоящей встречи с донецким «Шахтёром» в 3-м туре Лиги чемпионов. Итальянский футболист отметил техническую подготовку украинской команды и призвал партнёров не недооценивать соперника. Его слова приводит FC Inter News.
Матч состоится 21 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Для обеих команд игра имеет большое значение с точки зрения борьбы за очки на общем этапе турнира.
Бастони обратил внимание на особенности игры «Шахтёра», в составе которого выступает большое количество бразильских футболистов. По словам защитника, команда умеет контролировать мяч, уверенно действует при розыгрыше от ворот и не боится брать инициативу на себя.
«Они — не очень известны, но имеют высокий уровень мастерства. Мы их проанализировали, у них — много бразильцев, они — техничны, играют через вратаря, не боятся брать инициативу на себя. Нам нужно быть бдительными и компактными, обороняясь, как всегда, как команда. Легких матчей дальше не будет», — заявил Бастони.
Защитник подчеркнул, что миланцам необходимо сохранять организованность в обороне и действовать единым коллективом. По его мнению, соперник способен создавать проблемы благодаря техническим качествам игроков и стремлению разыгрывать мяч даже под давлением.
Перед очной встречей турнирное положение команд различается. В активе «Шахтёра» четыре очка, тогда как «Интер» пока не набрал ни одного балла. Поэтому миланскому клубу необходимо добиваться положительного результата, чтобы улучшить свои позиции в таблице.
При этом Бастони дал понять, что команда не рассчитывает на лёгкую игру. «Интеру» предстоит противостоять сопернику, который стремится контролировать ход матча и способен использовать ошибки при обороне. Подготовка к этим особенностям станет одним из ключевых факторов встречи.
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