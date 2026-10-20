«Рома» оценила защитника Уэсли в £ 50 млн: на игрока претендуют гранды Англии 

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл» проявляют интерес к правому защитнику «Ромы» Уэсли Франсе. Об интересе английских клубов к 23-летнему бразильцу сообщает Football Insider.

Наиболее предметно возможность приобретения футболиста рассматривает «Манчестер Юнайтед». По информации источника, команда Майкла Кэррика нуждается в универсальном защитнике, способном действовать на обоих флангах обороны. Уэсли соответствует этому профилю, поэтому его кандидатура привлекла внимание руководства манкунианцев.

Однако потенциальным покупателям придётся учитывать финансовые требования римского клуба. «Рома» оценивает бразильского футболиста в £ 50 млн. Такая сумма может стать серьёзным препятствием для заинтересованных команд, особенно если за игрока развернётся конкуренция сразу между несколькими представителями английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Уэсли провёл восемь матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Несмотря на отсутствие большого количества результативных действий, защитник рассматривается как потенциальное усиление обороны благодаря возможности закрывать разные позиции на флангах.

Дополнительным фактором в переговорах может стать продолжительность соглашения бразильца с «Ромой». Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2030 года, поэтому у итальянского клуба нет необходимости торопиться с продажей игрока на невыгодных условиях.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Уэсли составляет € 40 млн. При этом оценка «Ромы» в £ 50 млн заметно отличается от указанной стоимости и отражает сумму, которую клуб рассчитывает получить за своего футболиста.

На данный момент информация касается интереса со стороны английских команд. Данных о согласованных условиях трансфера или официальных предложениях от «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Ньюкасла» не приводится.