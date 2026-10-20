Моуринью назвал «РБ Лейпциг» замечательной командой перед матчем Лиги чемпионов 

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 против «РБ Лейпциг». Португальский специалист положительно оценил последние результаты своей команды, но подчеркнул, что после успешного отрезка необходимо продолжать работу. Его слова приводит AS.

Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры запланировано на 22:00 мск. Для обеих команд этот матч станет очередным испытанием на общем этапе главного еврокубкового турнира.

Отвечая на вопрос о состоянии футболистов перед игрой, Моуринью отметил, что «Реал» подходит к встрече после серии из трёх побед за короткий промежуток времени. Отдельно тренер выделил последний матч против «Севильи», который, по его оценке, получился особенно удачным.

«„РБ Лейпциг“ — замечательная команда. Мы одержали три победы за короткий срок, а наш последний матч с „Севильей“ и вовсе получился просто отличным. Это была непростая встреча, нам нужно идти дальше», — заявил Моуринью.

Несмотря на положительные впечатления от предыдущей игры, наставник мадридцев не стал рассматривать серию побед как повод для самоуспокоения. Впереди у команды новый соперник, и успешные результаты необходимо подтверждать на поле.

После встречи с «РБ Лейпциг» «Реал» продолжит выступление в общем этапе Лиги чемпионов. В 4-м туре, который состоится 4 ноября, мадридцы сыграют с афинским АЕКом.

В тот же день немецкий клуб встретится с «Манчестер Сити». Результаты предстоящих матчей могут повлиять на положение команд в общей таблице турнира, поэтому очки на этом этапе имеют важное значение для дальнейшей борьбы за выход в следующую стадию.