Конфликт Роналду с федерацией Португалии обострился: форвард не планирует возвращаться 

Криштиану Роналду не намерен возвращаться в сборную Португалии на ноябрьские матчи, несмотря на скорое завершение срока дисквалификации. Об этом сообщает CNN Portugal со ссылкой на журналиста Руя Сантуша.

По информации источника, президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса практически ежедневно пытается связаться с нападающим, чтобы убедить его пересмотреть решение. Однако пока эти усилия не принесли результата. Сам Роналду не хочет получать вызов на встречи с Данией, запланированную на 14 ноября, и Уэльсом, которая должна состояться 17 ноября.

30-дневная дисквалификация 41-летнего форварда должна завершиться 30 октября. Тем не менее окончание срока наказания не означает, что футболист готов снова присоединиться к национальной команде.

Как утверждает Сантуш, Роналду считает, что руководство федерации предало его, не предоставило полную информацию и нарушило ранее достигнутые договорённости. В результате нападающий утратил доверие к руководителям организации, что осложняет попытки урегулировать конфликт.

По сведениям журналиста, разногласия между сторонами зашли далеко, а перспективы примирения остаются неопределёнными. Президент федерации продолжает попытки наладить контакт с футболистом, однако убедить его вернуться пока не удалось.

Ранее Роналду оказался в центре дисциплинарного разбирательства после инцидента во время пребывания в расположении сборной Португалии. В опубликованной информации утверждается, что нападающий самовольно покинул команду на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. По версии источника, причиной стали разногласия из-за ранее достигнутых личных договорённостей.

Возможное отсутствие Роналду на ноябрьских встречах стало бы серьёзным изменением для национальной команды, капитаном которой он выступает на протяжении многих лет. За сборную Португалии форвард провёл 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач.

Вместе с национальной командой Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах. Пока неизвестно, удастся ли федерации договориться с футболистом до ноябрьского международного окна.