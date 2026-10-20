Два игрока «Баварии» возглавили рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн возглавил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона по версии The Athletic. Вторую позицию в списке занял его одноклубник Майкл Олисе, а замкнул тройку лидеров вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Церемония вручения престижной индивидуальной награды состоится 26 октября в Лондоне. До объявления победителя внимание футбольной общественности приковано к прогнозам и оценкам экспертов, пытающихся определить наиболее вероятного обладателя трофея.

Согласно рейтингу The Athletic, наибольшие шансы на победу имеет Кейн. Английский форвард опередил Олисе, который также представляет «Баварию». Третьим стал Ямаль, продолжающий выступать за каталонский клуб.

Четвёртую строчку занял нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Следом расположился Родри, указанный в рейтинге как представитель «Барселоны». Шестое место досталось Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити».

В первую десятку также вошли Хвича Кварацхелия из «ПСЖ», Луис Диас из «Баварии» и Джуд Беллингем из «Реала». Замыкает список аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic:

Гарри Кейн («Бавария»). Майкл Олисе («Бавария»). Ламин Ямаль («Барселона»). Килиан Мбаппе («Реал»). Родри («Барселона»). Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Хвича Кварацхелия («ПСЖ»). Луис Диас («Бавария»). Джуд Беллингем («Реал»). Лионель Месси («Интер Майами»).

При этом рейтинг The Athletic представляет собой оценку издания, а не официальный список номинантов или подтверждение итогов голосования. Имя обладателя «Золотого мяча» станет известно на церемонии 26 октября в Лондоне.