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Ламин Ямаль вновь признан лучшим молодым игроком мирового футбола

Дата публикации: 27-10-2026 01:32

Ламин Ямаль вновь признан лучшим молодым игроком мирового футбола 

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил награду лучшему молодому футболисту года. Торжественная церемония проходит в лондонском театре «Палладиум», где собрались представители мирового футбола, чтобы отметить достижения игроков, тренеров и команд по итогам сезона.

Ямаль получил признание на церемонии в Лондоне

Для молодого испанца эта награда стала очередным подтверждением его положения среди наиболее заметных футболистов нового поколения. Выступая за «Барселону» и национальную сборную, Ямаль привлёк внимание благодаря своей игре и регулярно оказывается в центре обсуждений, связанных с индивидуальными футбольными достижениями.

Церемония «Золотого мяча» традиционно объединяет главных звёзд мирового футбола. Помимо определения лучшего молодого игрока, организаторы объявляют лауреатов в мужских и женских номинациях, отмечают лучших вратарей и тренеров, а также выбирают клубы года.

Почему церемонию впервые проводят за пределами Франции

В этом году мероприятие проходит в Лондоне, что стало необычным событием для истории премии. Впервые главную индивидуальную футбольную награду вручат за пределами Франции. Выбор британской столицы организаторы связали с историей трофея: в 1956 году первым обладателем «Золотого мяча» стал английский футболист Стэнли Мэтьюз.

Проведение юбилейной церемонии в Лондоне подчёркивает международный характер награды, которая за десятилетия стала одним из наиболее известных символов индивидуального признания в футболе.

Кто получит главный «Золотой мяч» в 2026 году

Награду ежегодно вручает французский журнал France Football по итогам голосования за лучшего футболиста календарного года. В центре внимания нынешней церемонии остаётся борьба за главный трофей, а также результаты в остальных номинациях.

Действующим обладателем мужского «Золотого мяча» является нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. Имена новых лауреатов организаторы объявляют в ходе торжественного вечера в Лондоне.

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