Ламин Ямаль вновь признан лучшим молодым игроком мирового футбола
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил награду лучшему молодому футболисту года. Торжественная церемония проходит в лондонском театре «Палладиум», где собрались представители мирового футбола, чтобы отметить достижения игроков, тренеров и команд по итогам сезона.
Ямаль получил признание на церемонии в Лондоне
Для молодого испанца эта награда стала очередным подтверждением его положения среди наиболее заметных футболистов нового поколения. Выступая за «Барселону» и национальную сборную, Ямаль привлёк внимание благодаря своей игре и регулярно оказывается в центре обсуждений, связанных с индивидуальными футбольными достижениями.
Церемония «Золотого мяча» традиционно объединяет главных звёзд мирового футбола. Помимо определения лучшего молодого игрока, организаторы объявляют лауреатов в мужских и женских номинациях, отмечают лучших вратарей и тренеров, а также выбирают клубы года.
Почему церемонию впервые проводят за пределами Франции
В этом году мероприятие проходит в Лондоне, что стало необычным событием для истории премии. Впервые главную индивидуальную футбольную награду вручат за пределами Франции. Выбор британской столицы организаторы связали с историей трофея: в 1956 году первым обладателем «Золотого мяча» стал английский футболист Стэнли Мэтьюз.
Проведение юбилейной церемонии в Лондоне подчёркивает международный характер награды, которая за десятилетия стала одним из наиболее известных символов индивидуального признания в футболе.
Кто получит главный «Золотой мяч» в 2026 году
Награду ежегодно вручает французский журнал France Football по итогам голосования за лучшего футболиста календарного года. В центре внимания нынешней церемонии остаётся борьба за главный трофей, а также результаты в остальных номинациях.
Действующим обладателем мужского «Золотого мяча» является нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. Имена новых лауреатов организаторы объявляют в ходе торжественного вечера в Лондоне.
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