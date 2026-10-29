The Sun: «Манчестер Юнайтед» хотел уволить Кэррика, но не нашёл ему замену

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривало возможность увольнения главного тренера Майкла Кэррика перед матчем девятого тура английской Премьер-лиги с «Челси». Однако клуб не смог определиться с подходящим кандидатом на его место. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, руководителей манкунианцев не устроили варианты, которые изучались в качестве потенциальной замены действующему наставнику. В результате вопрос об отставке Кэррика оказался связан не только с результатами команды, но и с поиском нового специалиста.

Хюрцелер оказался слишком дорогим вариантом

Одним из тренеров, чья кандидатура обсуждалась в контексте возможного назначения, был Фабиан Хюрцелер, возглавляющий «Брайтон». Однако этот вариант, как утверждает The Sun, не получил развития из-за финансовых условий.

«Манчестер Юнайтед» пришлось бы выплатить «Брайтону» значительную компенсацию за досрочное расторжение контракта немецкого специалиста. Такой сценарий оказался слишком затратным для клуба, который не был готов идти на подобные расходы ради смены тренера.

Эмери также может обойтись дорого

Ещё одним возможным кандидатом считается Унаи Эмери, работающий с «Астон Виллой». По данным источника, у испанского тренера есть сторонники внутри «Манчестер Юнайтед», однако его приглашение также сопряжено с серьёзными финансовыми трудностями.

Контракт Эмери с бирмингемским клубом рассчитан до 2029 года. Чтобы переманить специалиста, манкунианцам, вероятно, пришлось бы предложить значительную компенсацию. Поэтому наличие сторонников кандидатуры Эмери пока не означает, что переговоры о его назначении близки к началу.

Будущее Кэррика остаётся неопределённым

Согласно публикации The Sun, отсутствие убедительной альтернативы стало одной из причин, по которым «Манчестер Юнайтед» не решился на немедленную смену тренера перед встречей с «Челси». Руководству предстоит оценить доступные варианты и решить, кто способен возглавить команду в случае расставания с Кэрриком.

Пока клуб продолжает изучать ситуацию, вопрос о будущем специалиста остаётся открытым. Многое будет зависеть от дальнейших результатов команды и того, сможет ли руководство найти кандидата, который устроит его как с профессиональной, так и с финансовой точки зрения.