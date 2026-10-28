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Ростов - Акрон 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Ростов
Ростов
6 : 1
Акрон
Акрон
События матча ФК Ростов - Акрон Тольятти
6'
Роналдо (1 - 0)
16'
Даниил Шанталий (2 - 0)
22'
Давид Семенчук (3 - 0)
46'
Иван Комаров (4 - 0)
46'
Иван Комаров / Тимур Сулейманов
46'
Вячеслав Бардыбахин / Йомар Роча
46'
Слободан Тедич / Хетаг Хосонов
46'
Кристиян Бистрович / Артём Шуманский
48'
Данила Прохин (5 - 0)
53'
Арсений Дмитриев (5 - 1)
55'
Кирилл Чебураков / Роналдо
55'
Алексей Миронов / Данила Прохин
64'
Виктор Мелёхин / Умар Сако
70'
Дмитрий Пестряков / Арсений Дмитриев
70'
Максим Болдырев / Кевин Аревало
73'
Вячеслав Бардыбахин
81'
Олакунле Олусегун / Имран Азнауров
90+1'
Олакунле Олусегун (6 - 1)
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Акрон
Тольятти
1ТаджикистанврРустам Ятимов
26РоссиязщДаниил Хлусевич
3НигерзщУмар Сако
64'
22РоссиязщДавид Семенчук
27РоссиязщДанила Прохин
55'
78РоссиязщДмитрий Чистяков
21РоссияпзДаниил Шанталий
5РоссияпзЯрослав Михайлов
46'
73РоссиянпИмран Азнауров
81'
99РоссиянпТимур Сулейманов
7Бразилиянп Роналдо
55'
10РоссияпзИван Комаров
46'
8РоссияпзАлексей Миронов
55'
79РоссиянпКирилл Чебураков
55'
4РоссиязщВиктор Мелёхин
64'
6НигериянпОлакунле Олусегун
81'
32РоссияврИгнат Тереховский
2БоливиязщЙомар Роча
46'
19РоссиязщМарат Бокоев
70'
24РумыниязщЙонуц Неделчяру
89РоссиязщДенис Попенков
15ЧерногорияпзСтефан Лончар
80РоссияпзХетаг Хосонов
46'
55СербияпзМилутин Видосавлевич
10УругвайнпКевин Аревало
70'
69РоссиянпАрсений Дмитриев
70'
99БеларусьнпАртём Шуманский
46'
13РоссиязщВячеслав Бардыбахин
46'
8ХорватияпзКристиян Бистрович
46'
9СербиянпСлободан Тедич
46'
71РоссиянпДмитрий Пестряков
70'
Запасные
34РоссияврДаниил Голиков
40БразилиязщИгор Ногейра
87РоссиязщАндрей Лангович
59РоссиязщНикита Бабакин
18РоссияпзКонстантин Кучаев
13ТуркменистаннпДенис Титов
91РоссиянпАнтон Шамонин
88РоссияврВиталий Гудиев
21БоливиязщРоберто Фернандес
26ПортугалиязщРодригу Эшковал
17РоссияпзАртём Сидоренко
81РоссияпзНикита Базилевский
22РоссияпзКонстантин Марадишвили
91РоссиянпМаксим Болдырев
11Бразилиянп Дуду
Главные тренеры
РоссияДмитрий Сергеевич Кириченко
СербияСрджан Благоевич
Голы
Роналдо
Тимур Сулейманов
1:0
6'
Даниил Шанталий
2:0
16'
Давид Семенчук
Даниил Шанталий
3:0
22'
Иван Комаров
Ярослав Михайлов
4:0
46'
Данила Прохин
Иван Комаров
5:0
48'
Арсений Дмитриев
Милутин Видосавлевич
5:1
53'
Олакунле Олусегун
Кирилл Чебураков
6:1
90+1'
Наказания
Вячеслав Бардыбахин
73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Акрон, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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