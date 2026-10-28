Ростов - Акрон 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Ростов 6 : 1 Акрон События матча ФК Ростов - Акрон Тольятти 6' ⚽ Роналдо (1 - 0) 16' ⚽ Даниил Шанталий (2 - 0) 22' ⚽ Давид Семенчук (3 - 0) 46' ⚽ Иван Комаров (4 - 0) 46' ⇄ Иван Комаров / Тимур Сулейманов 46' ⇄ Вячеслав Бардыбахин / Йомар Роча 46' ⇄ Слободан Тедич / Хетаг Хосонов 46' ⇄ Кристиян Бистрович / Артём Шуманский 48' ⚽ Данила Прохин (5 - 0) 53' ⚽ Арсений Дмитриев (5 - 1) 55' ⇄ Кирилл Чебураков / Роналдо 55' ⇄ Алексей Миронов / Данила Прохин 64' ⇄ Виктор Мелёхин / Умар Сако 70' ⇄ Дмитрий Пестряков / Арсений Дмитриев 70' ⇄ Максим Болдырев / Кевин Аревало 73' Вячеслав Бардыбахин 81' ⇄ Олакунле Олусегун / Имран Азнауров 90+1' ⚽ Олакунле Олусегун (6 - 1) Составы команд Ростов Ростов-на-Дону Акрон Тольятти 1 вр Рустам Ятимов 26 зщ Даниил Хлусевич 3 зщ Умар Сако 64' 22 зщ Давид Семенчук 27 зщ Данила Прохин 55' 78 зщ Дмитрий Чистяков 21 пз Даниил Шанталий 5 пз Ярослав Михайлов 46' 73 нп Имран Азнауров 81' 99 нп Тимур Сулейманов 7 нп Роналдо 55' 10 пз Иван Комаров 46' 8 пз Алексей Миронов 55' 79 нп Кирилл Чебураков 55' 4 зщ Виктор Мелёхин 64' 6 нп Олакунле Олусегун 81' 32 вр Игнат Тереховский 2 зщ Йомар Роча 46' 19 зщ Марат Бокоев 70' 24 зщ Йонуц Неделчяру 89 зщ Денис Попенков 15 пз Стефан Лончар 80 пз Хетаг Хосонов 46' 55 пз Милутин Видосавлевич 10 нп Кевин Аревало 70' 69 нп Арсений Дмитриев 70' 99 нп Артём Шуманский 46' 13 зщ Вячеслав Бардыбахин 46' 8 пз Кристиян Бистрович 46' 9 нп Слободан Тедич 46' 71 нп Дмитрий Пестряков 70' Запасные 34 вр Даниил Голиков 40 зщ Игор Ногейра 87 зщ Андрей Лангович 59 зщ Никита Бабакин 18 пз Константин Кучаев 13 нп Денис Титов 91 нп Антон Шамонин 88 вр Виталий Гудиев 21 зщ Роберто Фернандес 26 зщ Родригу Эшковал 17 пз Артём Сидоренко 81 пз Никита Базилевский 22 пз Константин Марадишвили 91 нп Максим Болдырев 11 нп Дуду Главные тренеры Дмитрий Сергеевич Кириченко Срджан Благоевич Голы Роналдо Тимур Сулейманов 1:0 6' Даниил Шанталий 2:0 16' Давид Семенчук Даниил Шанталий 3:0 22' Иван Комаров Ярослав Михайлов 4:0 46' Данила Прохин Иван Комаров 5:0 48' Арсений Дмитриев Милутин Видосавлевич 5:1 53' Олакунле Олусегун Кирилл Чебураков 6:1 90+1' Наказания Вячеслав Бардыбахин 73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Акрон, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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