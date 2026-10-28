Ростов - Акрон 28 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Ростов
6 : 1
Акрон
События матча ФК Ростов - Акрон Тольятти
6'
⚽
Роналдо (1 - 0)
16'
⚽
Даниил Шанталий (2 - 0)
22'
⚽
Давид Семенчук (3 - 0)
46'
⚽
Иван Комаров (4 - 0)
46'
⇄
Иван Комаров / Тимур Сулейманов
46'
⇄
Вячеслав Бардыбахин / Йомар Роча
46'
⇄
Слободан Тедич / Хетаг Хосонов
46'
⇄
Кристиян Бистрович / Артём Шуманский
48'
⚽
Данила Прохин (5 - 0)
53'
⚽
Арсений Дмитриев (5 - 1)
55'
⇄
Кирилл Чебураков / Роналдо
55'
⇄
Алексей Миронов / Данила Прохин
64'
⇄
Виктор Мелёхин / Умар Сако
70'
⇄
Дмитрий Пестряков / Арсений Дмитриев
70'
⇄
Максим Болдырев / Кевин Аревало
73'
Вячеслав Бардыбахин
81'
⇄
Олакунле Олусегун / Имран Азнауров
90+1'
⚽
Олакунле Олусегун (6 - 1)
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Акрон
Тольятти
|1
|вр
|Рустам Ятимов
|26
|зщ
|Даниил Хлусевич
|3
|зщ
|Умар Сако
64'
|22
|зщ
|Давид Семенчук
|27
|зщ
|Данила Прохин
55'
|78
|зщ
|Дмитрий Чистяков
|21
|пз
|Даниил Шанталий
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
46'
|73
|нп
|Имран Азнауров
81'
|99
|нп
|Тимур Сулейманов
|7
|нп
|Роналдо
55'
|10
|пз
|Иван Комаров
46'
|8
|пз
|Алексей Миронов
55'
|79
|нп
|Кирилл Чебураков
55'
|4
|зщ
|Виктор Мелёхин
64'
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
81'
|32
|вр
|Игнат Тереховский
|2
|зщ
|Йомар Роча
46'
|19
|зщ
|Марат Бокоев
70'
|24
|зщ
|Йонуц Неделчяру
|89
|зщ
|Денис Попенков
|15
|пз
|Стефан Лончар
|80
|пз
|Хетаг Хосонов
46'
|55
|пз
|Милутин Видосавлевич
|10
|нп
|Кевин Аревало
70'
|69
|нп
|Арсений Дмитриев
70'
|99
|нп
|Артём Шуманский
46'
|13
|зщ
|Вячеслав Бардыбахин
46'
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
46'
|9
|нп
|Слободан Тедич
46'
|71
|нп
|Дмитрий Пестряков
70'
Запасные
|34
|вр
|Даниил Голиков
|40
|зщ
|Игор Ногейра
|87
|зщ
|Андрей Лангович
|59
|зщ
|Никита Бабакин
|18
|пз
|Константин Кучаев
|13
|нп
|Денис Титов
|91
|нп
|Антон Шамонин
|88
|вр
|Виталий Гудиев
|21
|зщ
|Роберто Фернандес
|26
|зщ
|Родригу Эшковал
|17
|пз
|Артём Сидоренко
|81
|пз
|Никита Базилевский
|22
|пз
|Константин Марадишвили
|91
|нп
|Максим Болдырев
|11
|нп
|Дуду
Главные тренеры
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
|Срджан Благоевич
Голы
Роналдо
Тимур Сулейманов
1:0
6'
Даниил Шанталий
2:0
16'
Давид Семенчук
Даниил Шанталий
3:0
22'
Иван Комаров
Ярослав Михайлов
4:0
46'
Данила Прохин
Иван Комаров
5:0
48'
Арсений Дмитриев
Милутин Видосавлевич
5:1
53'
Олакунле Олусегун
Кирилл Чебураков
6:1
90+1'
Наказания
Вячеслав Бардыбахин
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Акрон, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Оренбург - Родина 28 октября обзор матча
Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...
Полесье - Новый Роздол 28 ноября обзор матча
Футбол | Кубок Украины 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок Украины 2026/27 | Видео...
ЛНЗ Черкассы - Металлист 28 октября обзор матча
Футбол | Кубок Украины 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок Украины 2026/27 | Видео...
Маяк Сарны - Харьков 28 октября обзор матча
Футбол | Кубок Украины 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок Украины 2026/27 | Видео...
Брэдфорд Сити - Питерборо Юнайтед 27 октября обзор матча
Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Кубок Англии 2026/27 | Видео...