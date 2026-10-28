Спартак Москва - Рубин 28 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Спартак М
1 : 0
Рубин
События матча ФК Спартак Москва - Рубин Казань
7'
⚽
Игорь Дмитриев (1 - 0)
44'
Ульви Бабаев
46'
⇄
Руслан Литвинов / Иван Сорокин
46'
⇄
Игор Вуячич / Жахонгир Урозов
46'
⇄
Велдин Ходжа / Угочукву Иву
60'
⇄
Даниил Моторин / Эдди Сальседо
62'
⇄
Дмитрий Кабутов / Руслан Безруков
67'
⇄
Даниил Денисов / Владислав Саус
67'
⇄
Никита Масалыга / Наиль Умяров
67'
⇄
Манфред Угальде / Жозе Маркос Маркиньос
78'
⇄
Назми Грипши / Игнасио Сааведра
79'
⇄
Павел Полех / Игорь Дмитриев
84'
Александр Джику
85'
Игор Вуячич
90+3'
Дмитрий Кабутов
Составы команд
Спартак М
Москва
Рубин
Казань
|1
|вр
|Илья Помазун
|4
|зщ
|Александер Джику
|3
|зщ
|Кристофер Ву
|33
|зщ
|Виктор Парада
|17
|пз
|Владислав Саусь
67'
|25
|пз
|Данил Пруцев
|40
|пз
|Иван Сорокин
46'
|18
|пз
|Наиль Умяров
67'
|10
|нп
|Маркиньос
67'
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
79'
|19
|нп
|Мирлинд Даку
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
46'
|97
|зщ
|Даниил Денисов
67'
|24
|нп
|Никита Массалыга
67'
|9
|нп
|Манфред Угальде
67'
|62
|нп
|Павел Полех
79'
|25
|вр
|Артур Нигматуллин
|13
|зщ
|Жахонгир Урозов
46'
|2
|зщ
|Егор Тесленко
|98
|зщ
|Никита Лобов
|71
|зщ
|Илья Самошников
|23
|пз
|Руслан Безруков
62'
|6
|пз
|Угочукву Иву
46'
|8
|пз
|Богдан Йочич
|7
|пз
|Ульви Бабаев
|14
|пз
|Игнасио Сааведра
79'
|10
|нп
|Эдди Сальседо
60'
|5
|зщ
|Игор Вуячич
46'
|22
|пз
|Велдин Ходжа
46'
|59
|нп
|Даниил Моторин
60'
|70
|зщ
|Дмитрий Кабутов
62'
|11
|пз
|Назми Грипши
79'
Запасные
|98
|вр
|Александр Максименко
|56
|вр
|Александр Довбня
|6
|зщ
|Срджан Бабич
|28
|пз
|Даниил Зорин
|47
|пз
|Роман Зобнин
|5
|пз
|Эсекьель Барко
|7
|нп
|Пабло Солари
|38
|вр
|Евгений Ставер
|86
|вр
|Никита Корец
|3
|зщ
|Дениль Мальдонадо
|12
|зщ
|Андерсон Арройо
|44
|нп
|Даниил Кузнецов
|99
|нп
|Дардан Шабанхаджай
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Олег Александрович Кузьмин (и.о.)
Голы
Игорь Дмитриев
Наиль Умяров
1:0
7'
Наказания
Ульви Бабаев
44'
Александер Джику
84'
Игор Вуячич
85'
Дмитрий Кабутов
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Рубин, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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