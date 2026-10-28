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Спартак Москва - Рубин 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Спартак М
Спартак М
1 : 0
Рубин
Рубин
События матча ФК Спартак Москва - Рубин Казань
7'
Игорь Дмитриев (1 - 0)
44'
Ульви Бабаев
46'
Руслан Литвинов / Иван Сорокин
46'
Игор Вуячич / Жахонгир Урозов
46'
Велдин Ходжа / Угочукву Иву
60'
Даниил Моторин / Эдди Сальседо
62'
Дмитрий Кабутов / Руслан Безруков
67'
Даниил Денисов / Владислав Саус
67'
Никита Масалыга / Наиль Умяров
67'
Манфред Угальде / Жозе Маркос Маркиньос
78'
Назми Грипши / Игнасио Сааведра
79'
Павел Полех / Игорь Дмитриев
84'
Александр Джику
85'
Игор Вуячич
90+3'
Дмитрий Кабутов
Составы команд
Спартак М
Москва
Рубин
Казань
1РоссияврИлья Помазун
4ГаназщАлександер Джику
3КамерунзщКристофер Ву
33ИспаниязщВиктор Парада
17РоссияпзВладислав Саусь
67'
25РоссияпзДанил Пруцев
40РоссияпзИван Сорокин
46'
18РоссияпзНаиль Умяров
67'
10Бразилиянп Маркиньос
67'
27РоссиянпИгорь Дмитриев
79'
19АлбаниянпМирлинд Даку
68РоссиязщРуслан Литвинов
46'
97РоссиязщДаниил Денисов
67'
24РоссиянпНикита Массалыга
67'
9Коста-РиканпМанфред Угальде
67'
62РоссиянпПавел Полех
79'
25РоссияврАртур Нигматуллин
13УзбекистанзщЖахонгир Урозов
46'
2РоссиязщЕгор Тесленко
98РоссиязщНикита Лобов
71РоссиязщИлья Самошников
23РоссияпзРуслан Безруков
62'
6АрменияпзУгочукву Иву
46'
8СербияпзБогдан Йочич
7РоссияпзУльви Бабаев
14ЧилипзИгнасио Сааведра
79'
10ИталиянпЭдди Сальседо
60'
5ЧерногориязщИгор Вуячич
46'
22КосовопзВелдин Ходжа
46'
59РоссиянпДаниил Моторин
60'
70РоссиязщДмитрий Кабутов
62'
11АлбанияпзНазми Грипши
79'
Запасные
98РоссияврАлександр Максименко
56РоссияврАлександр Довбня
6СербиязщСрджан Бабич
28РоссияпзДаниил Зорин
47РоссияпзРоман Зобнин
5АргентинапзЭсекьель Барко
7АргентинанпПабло Солари
38РоссияврЕвгений Ставер
86РоссияврНикита Корец
3ГондурасзщДениль Мальдонадо
12КолумбиязщАндерсон Арройо
44РоссиянпДаниил Кузнецов
99КосовонпДардан Шабанхаджай
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
РоссияОлег Александрович Кузьмин (и.о.)
Голы
Игорь Дмитриев
Наиль Умяров
1:0
7'
Наказания
Ульви Бабаев
44'
Александер Джику
84'
Игор Вуячич
85'
Дмитрий Кабутов
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Рубин, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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