Спартак Москва - Рубин 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Спартак М 1 : 0 Рубин События матча ФК Спартак Москва - Рубин Казань 7' ⚽ Игорь Дмитриев (1 - 0) 44' Ульви Бабаев 46' ⇄ Руслан Литвинов / Иван Сорокин 46' ⇄ Игор Вуячич / Жахонгир Урозов 46' ⇄ Велдин Ходжа / Угочукву Иву 60' ⇄ Даниил Моторин / Эдди Сальседо 62' ⇄ Дмитрий Кабутов / Руслан Безруков 67' ⇄ Даниил Денисов / Владислав Саус 67' ⇄ Никита Масалыга / Наиль Умяров 67' ⇄ Манфред Угальде / Жозе Маркос Маркиньос 78' ⇄ Назми Грипши / Игнасио Сааведра 79' ⇄ Павел Полех / Игорь Дмитриев 84' Александр Джику 85' Игор Вуячич 90+3' Дмитрий Кабутов Составы команд Спартак М Москва Рубин Казань 1 вр Илья Помазун 4 зщ Александер Джику 3 зщ Кристофер Ву 33 зщ Виктор Парада 17 пз Владислав Саусь 67' 25 пз Данил Пруцев 40 пз Иван Сорокин 46' 18 пз Наиль Умяров 67' 10 нп Маркиньос 67' 27 нп Игорь Дмитриев 79' 19 нп Мирлинд Даку 68 зщ Руслан Литвинов 46' 97 зщ Даниил Денисов 67' 24 нп Никита Массалыга 67' 9 нп Манфред Угальде 67' 62 нп Павел Полех 79' 25 вр Артур Нигматуллин 13 зщ Жахонгир Урозов 46' 2 зщ Егор Тесленко 98 зщ Никита Лобов 71 зщ Илья Самошников 23 пз Руслан Безруков 62' 6 пз Угочукву Иву 46' 8 пз Богдан Йочич 7 пз Ульви Бабаев 14 пз Игнасио Сааведра 79' 10 нп Эдди Сальседо 60' 5 зщ Игор Вуячич 46' 22 пз Велдин Ходжа 46' 59 нп Даниил Моторин 60' 70 зщ Дмитрий Кабутов 62' 11 пз Назми Грипши 79' Запасные 98 вр Александр Максименко 56 вр Александр Довбня 6 зщ Срджан Бабич 28 пз Даниил Зорин 47 пз Роман Зобнин 5 пз Эсекьель Барко 7 нп Пабло Солари 38 вр Евгений Ставер 86 вр Никита Корец 3 зщ Дениль Мальдонадо 12 зщ Андерсон Арройо 44 нп Даниил Кузнецов 99 нп Дардан Шабанхаджай Главные тренеры Хуан Карлос Карседо Олег Александрович Кузьмин (и.о.) Голы Игорь Дмитриев Наиль Умяров 1:0 7' Наказания Ульви Бабаев 44' Александер Джику 84' Игор Вуячич 85' Дмитрий Кабутов 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Рубин, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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