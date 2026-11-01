Ливерпуль - Арсенал 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
01 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|7
|пз
|Флориан Вирц
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|18
|пз
|Коди Гакпо
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|9
|нп
|Александер Исак
|1
|вр
|Давид Райя
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|4
|зщ
|Бен Уайт
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|41
|пз
|Деклан Райс
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|29
|нп
|Кай Хаверц
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Микель Артета
История личных встреч
|08.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|07.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|0 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|09.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|8
|15
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|8
|11
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|8
|11
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|9
|Астон Вилла
|8
|11
|10
|Халл Сити
|8
|10
|11
|Эвертон
|8
|10
|12
|Ипсвич Таун
|8
|10
|13
|Борнмут
|8
|9
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|9
|15
|Фулхэм
|8
|8
|16
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
|17
|Кристал Пэлас
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Ковентри Сити
|8
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|8
|5
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