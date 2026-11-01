Ливерпуль - Арсенал 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276 01 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 9-й тур Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Ливерпуль Ливерпуль Арсенал Лондон 1 вр Алисон Бекер 33 зщ Рональд Араухо 4 зщ Вирджил ван Дейк 6 зщ Милош Керкез 5 зщ Жереми Жаке 38 пз Райан Гравенберх 7 пз Флориан Вирц 10 пз Алексис Мак Аллистер 18 пз Коди Гакпо 29 нп Брэдли Баркола 9 нп Александер Исак 1 вр Давид Райя 15 зщ Эзри Конса 6 зщ Габриэл Магальяйнс 4 зщ Бен Уайт 33 зщ Риккардо Калафьори 8 пз Мартин Эдегор 10 пз Эберечи Эзе 41 пз Деклан Райс 39 пз Бруно Гимарайнс 29 нп Кай Хаверц 20 нп Чуквунонсо Мадуэке Главные тренеры Андони Ираола Микель Артета История личных встреч 08.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 0 : 0 31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 0 11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 2 : 2 27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 2 01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1 04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур 3 : 1 07.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч 0 : 2 23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 1 : 1 09.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 2 09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур 3 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Манчестер Сити 8 21 2 Лига чемпионов Арсенал 8 21 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 8 16 4 Лига чемпионов Челси 9 16 5 Лига Европы Ливерпуль 8 15 6 Лига Европы Брентфорд 8 11 7 Лига конференций Лидс Юнайтед 8 11 8 Ньюкасл Юнайтед 8 11 9 Астон Вилла 8 11 10 Халл Сити 8 10 11 Эвертон 8 10 12 Ипсвич Таун 8 10 13 Борнмут 8 9 14 Тоттенхэм Хотспур 8 9 15 Фулхэм 8 8 16 Манчестер Юнайтед 9 7 17 Кристал Пэлас 8 7 18 Зона вылета Ноттингем Форест 8 6 19 Зона вылета Ковентри Сити 8 6 20 Зона вылета Сандерленд 8 5