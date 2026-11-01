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Ливерпуль - Арсенал 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
01 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ливерпуль
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
33 Уругвай зщ Рональд Араухо
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
5 Франция зщ Жереми Жаке
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
7 Германия пз Флориан Вирц
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
29 Франция нп Брэдли Баркола
9 Швеция нп Александер Исак
1 Испания вр Давид Райя
15 Англия зщ Эзри Конса
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
4 Англия зщ Бен Уайт
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
10 Англия пз Эберечи Эзе
41 Англия пз Деклан Райс
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
29 Германия нп Кай Хаверц
20 Англия нп Чуквунонсо Мадуэке
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Испания Микель Артета
История личных встреч
08.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Арсенал0 : 0Ливерпуль
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ливерпуль1 : 0Арсенал
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль2 : 2Арсенал
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Арсенал2 : 2Ливерпуль
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль2 : 1Арсенал
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Арсенал3 : 1Ливерпуль
07.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Арсенал0 : 2Ливерпуль
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль1 : 1Арсенал
09.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль2 : 2Арсенал
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Арсенал3 : 2Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити821
2
Лига чемпионов
Арсенал821
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион816
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Ливерпуль815
6
Лига Европы
Брентфорд811
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед811
8 Ньюкасл Юнайтед811
9 Астон Вилла811
10 Халл Сити810
11 Эвертон810
12 Ипсвич Таун810
13 Борнмут89
14 Тоттенхэм Хотспур89
15 Фулхэм88
16 Манчестер Юнайтед97
17 Кристал Пэлас87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест86
19
Зона вылета
Ковентри Сити86
20
Зона вылета
Сандерленд85
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Ливерпуль
40%
Ничья
0%
Арсенал
60%

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