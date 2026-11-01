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Локомотив М - Спартак М 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
01 Ноября 2026 года в 19:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 13-й тур
Локомотив М
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
11.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Локомотив М2 : 0Спартак М
05.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Спартак М2 : 1Локомотив М
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Локомотив М2 : 3Спартак М
06.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М3 : 1Локомотив М
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М4 : 2Спартак М
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Спартак М5 : 2Локомотив М
28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М3 : 1Спартак М
28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Спартак М3 : 2Локомотив М
05.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 1Спартак М
27.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Спартак М4 : 2Локомотив М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1328
2 Зенит1227
3 ЦСКА1225
4 Краснодар1223
5 Спартак М1223
6 Оренбург1216
7 Ростов1215
8 Крылья Советов1215
9 Рубин1315
10 Балтика1214
11 Динамо Мх1213
12 Акрон1212
13
Стыковая зона
Локомотив М1211
14
Стыковая зона
Ахмат1311
15
Зона вылета
Родина129
16
Зона вылета
Факел136
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Локомотив М
0%
Ничья
0%
Спартак М
0%

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