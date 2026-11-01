Локомотив М - Спартак М 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800 01 Ноября 2026 года в 19:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 13-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Локомотив М Москва Спартак М Москва Главные тренеры Михаил Михайлович Галактионов Хуан Карлос Карседо История личных встреч 11.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 2 : 0 05.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 2 : 1 26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 2 : 3 06.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 3 : 1 09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 4 : 2 23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 5 : 2 28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 3 : 1 28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур 3 : 2 05.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1 27.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 4 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 13 28 2 Зенит 12 27 3 ЦСКА 12 25 4 Краснодар 12 23 5 Спартак М 12 23 6 Оренбург 12 16 7 Ростов 12 15 8 Крылья Советов 12 15 9 Рубин 13 15 10 Балтика 12 14 11 Динамо Мх 12 13 12 Акрон 12 12 13 Стыковая зона Локомотив М 12 11 14 Стыковая зона Ахмат 13 11 15 Зона вылета Родина 12 9 16 Зона вылета Факел 13 6