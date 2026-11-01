Локомотив М - Спартак М 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
01 Ноября 2026 года в 19:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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на матч
Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
|11.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|05.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|26.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 3
|06.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 1
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 2
|28.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|27.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|13
|28
|2
|Зенит
|12
|27
|3
|ЦСКА
|12
|25
|4
|Краснодар
|12
|23
|5
|Спартак М
|12
|23
|6
|Оренбург
|12
|16
|7
|Ростов
|12
|15
|8
|Крылья Советов
|12
|15
|9
|Рубин
|13
|15
|10
|Балтика
|12
|14
|11
|Динамо Мх
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|12
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|12
|11
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Родина
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Факел
|13
|6
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