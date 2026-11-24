«Это наш год»: Лапорта излучает оптимизм в Нью-Йорке
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не скрывает амбиций. Находясь в Нью-Йорке на третьем мемориале Йохана Кройффа, глава каталонцев заявил, что текущий сезон просто обязан стать триумфальным для «блауграны». По словам Mundo Deportivo, Лапорта уверен, что пазл наконец-то сложился.
«Год «Барселоны»: вера в раздевалку
Лапорта подчеркнул, что дело не только в его вере, но и в настроении внутри коллектива.
«Этот год должен стать годом «Барселоны». Это понимают тренер, его штаб, физиотерапевты. Но самое главное, что это понимает команда, сами игроки», — заявил президент.
Он пытается создать ауру неизбежности успеха, где каждый — от тренера до массажиста — заряжен на трофеи.
Возвращение блудных сыновей: как «Барса» усилилась без покупок
Одной из главных причин своего оптимизма Лапорта считает не новые трансферы, а возвращение тех, кто уже был в клубе.
«Каждый год мы усиливали состав. В этом сезоне к нам вернулись футболисты, которые повысили конкуренцию», — отметил он.
Речь, очевидно, идёт о тех, кто восстанавливался после травм или был в аренде. Для финансового состояния «Барсы» это идеальный сценарий: состав стал сильнее, а денег тратить не пришлось.
Универсальные солдаты: тактическая гибкость
Лапорта также обратил внимание на универсальность состава, что крайне важно для современного футбола с его плотным графиком.
«У нас есть игроки, способные выступать на двух или трёх позициях», — подчеркнул президент.
Это даёт тренерскому штабу пространство для манёвра и позволяет ротировать состав без потери качества, что критически важно для борьбы на всех фронтах — от Ла Лиги до Лиги чемпионов.
Сосредоточенность: Лапорта просит не отвлекаться
Несмотря на громкие заявления, президент призвал команду не расслабляться.
«Сейчас мы сосредоточены на своих целях», — подытожил он.
Лапорта понимает, что «Барселона» всегда под прицелом СМИ, и сейчас главное — не дать игрокам утонуть в этом обожании, а продолжать работать на результат.
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