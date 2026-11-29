«Он играет в мяч, отлично видно»: RFEF опубликовала расшифровку, как Беллингема «приговорили» за симуляцию в матче с «Алавесом»
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) решила не прятать голову в песок после скандального матча «Реал» — «Алавес» (1:2) и выложила в открытый доступ переговоры главного арбитра Сесара Сото Градо с видеоассистентом. Расшифровка объясняет, почему Джуд Беллингем увидел перед собой вторую жёлтую карточку за симуляцию на 86-й минуте, хотя изначально Сото Градо уверенно указывал на «точку».
Хроника пикирующего Беллингема
Эпизод произошёл в концовке встречи, когда «Реал» пытался спасти игру. Джуд влетел в штрафную, почувствовал дуновение ветра от защитника «Алавеса» и рухнул как подкошенный. Сото Градо, не раздумывая, поставил пенальти. Но VAR решил вмешаться.
Диалог у монитора (с расшифровкой эмоций)
Запись разговора получилась сухой, но очень показательной:
1. Инициатива VAR:
- VAR: «Сесар, рекомендую тебе подойти к экрану, чтобы оценить возможную отмену пенальти. Когда будешь у экрана, скажи мне, хорошо?»
- Сото Градо: «Я уже здесь, уже здесь, покажите мне».
- (Судья явно уверен в своём решении, но дисциплинированно идёт смотреть повтор).
2. Разбор полёта:
- VAR: «Хорошо, вот видишь, он [футболист "Алавеса"] касается мяча, и игрок [Беллингем] падает, при этом не ощущая никакого контакта. Это лучшая камера, которая у меня есть, Сесар».
- (Здесь VAR буквально "ведёт" судью за руку, показывая, что защитник сыграл чисто).
3. Осознание и вердикт:
- Сото Градо: «Хорошо, футболист "Алавеса" играет в мяч. Хорошо, это отлично видно. Он [Беллингем] падает на землю, хотя игрок "Алавеса" с ним не контактирует. Я отменю пенальти и... вынесу ему предупреждение за симуляцию».
Почему это важно?
Обычно такие диалоги остаются тайной за семью печатями. Публикация расшифровки — это сигнал: «Мы не боимся, решение было чистым».
- Для «Реала»: Это двойное разочарование. Сначала отменили пенальти, который мог принести ничью, а затем лидер команды оставил её вдесятером.
- Для Беллингема: Это «привоз» чистой воды. Вторая жёлтая за «нырок» в концовке проигранного матча — худший сценарий для репутации.
- Для Сото Градо: Он показал себя смелым арбитром. Легко было оставить первоначальное решение (как часто делают судьи, чтобы не «убивать» игру), но он признал ошибку и исправил её, попутно наказав симулянта.
Итог
Теперь у Жозе Моуринью будет меньше поводов жаловаться на судейство в этом конкретном эпизоде. «Реал» проиграл не из-за Сото Градо, а из-за того, что «Алавес» забил два мяча, а Беллингем не смог удержаться на ногах без контакта. А федерация показала, что VAR в Испании работает не как «слепой помощник», а как строгий контролёр.
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