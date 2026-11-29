Дата публикации: 29-11-2026 18:37

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) решила не прятать голову в песок после скандального матча «Реал» — «Алавес» (1:2) и выложила в открытый доступ переговоры главного арбитра Сесара Сото Градо с видеоассистентом. Расшифровка объясняет, почему Джуд Беллингем увидел перед собой вторую жёлтую карточку за симуляцию на 86-й минуте, хотя изначально Сото Градо уверенно указывал на «точку».

Хроника пикирующего Беллингема

Эпизод произошёл в концовке встречи, когда «Реал» пытался спасти игру. Джуд влетел в штрафную, почувствовал дуновение ветра от защитника «Алавеса» и рухнул как подкошенный. Сото Градо, не раздумывая, поставил пенальти. Но VAR решил вмешаться.

Диалог у монитора (с расшифровкой эмоций)

Запись разговора получилась сухой, но очень показательной:

1. Инициатива VAR:

- VAR: «Сесар, рекомендую тебе подойти к экрану, чтобы оценить возможную отмену пенальти. Когда будешь у экрана, скажи мне, хорошо?»

- Сото Градо: «Я уже здесь, уже здесь, покажите мне».

- (Судья явно уверен в своём решении, но дисциплинированно идёт смотреть повтор).

2. Разбор полёта:

- VAR: «Хорошо, вот видишь, он [футболист "Алавеса"] касается мяча, и игрок [Беллингем] падает, при этом не ощущая никакого контакта. Это лучшая камера, которая у меня есть, Сесар».

- (Здесь VAR буквально "ведёт" судью за руку, показывая, что защитник сыграл чисто).

3. Осознание и вердикт:

- Сото Градо: «Хорошо, футболист "Алавеса" играет в мяч. Хорошо, это отлично видно. Он [Беллингем] падает на землю, хотя игрок "Алавеса" с ним не контактирует. Я отменю пенальти и... вынесу ему предупреждение за симуляцию».

Почему это важно?

Обычно такие диалоги остаются тайной за семью печатями. Публикация расшифровки — это сигнал: «Мы не боимся, решение было чистым».

- Для «Реала»: Это двойное разочарование. Сначала отменили пенальти, который мог принести ничью, а затем лидер команды оставил её вдесятером.

- Для Беллингема: Это «привоз» чистой воды. Вторая жёлтая за «нырок» в концовке проигранного матча — худший сценарий для репутации.

- Для Сото Градо: Он показал себя смелым арбитром. Легко было оставить первоначальное решение (как часто делают судьи, чтобы не «убивать» игру), но он признал ошибку и исправил её, попутно наказав симулянта.

Итог

Теперь у Жозе Моуринью будет меньше поводов жаловаться на судейство в этом конкретном эпизоде. «Реал» проиграл не из-за Сото Градо, а из-за того, что «Алавес» забил два мяча, а Беллингем не смог удержаться на ногах без контакта. А федерация показала, что VAR в Испании работает не как «слепой помощник», а как строгий контролёр.