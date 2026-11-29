«Деньги имеют значение»: Роналдо честно рассказал, почему променял «Барсу» на «Интер»
Феномен Роналдо всегда был откровенен как на поле, так и в жизни. Легендарный бразилец наконец-то без купюр объяснил, почему его сказочный роман с «Барселоной» продлился всего один сезон. Ответ оказался до боли простым и знакомым — всё дело в деньгах.
Математика от Феномена
В интервью Football Italia Зубастик разложил свой трансфер по полочкам, разбив романтические представления фанатов о «верности цветам»:
«Барселона» заплатила за меня $20 млн, но впоследствии получила от моего трансфера хорошую прибыль. В каталонском клубе я зарабатывал €2 млн в год, тогда как «Интер» предложил мне €8 млн. Поэтому я и согласился на переход».
Никаких разговоров о тактике, о любви к Италии или о конфликте с руководством. Просто чистая арифметика:
- Зарплата в «Барсе»: €2 млн в год.
- Зарплата в «Интере»: €8 млн в год.
- Разница: в 4 раза. Для 20-летнего парня, пусть и гения, выбор был очевиден.
Хронология «ограбления»
Роналдо вспоминает свой путь как идеальный пример бизнес-сделки:
1. Лето 1996: Переход из ПСВ в «Барселону» за $19,5 млн. На тот момент это мировой рекорд. Роналдо становится самым дорогим игроком планеты.
2. Сезон 1996/97: 49 матчей, 47 голов, 13 ассистов. Статистика, от которой у аналитиков ломаются калькуляторы. Он в одиночку тащил «Барсу».
3. Лето 1997: «Интер» выкладывает $27 млн. «Барселона» зарабатывает $7,5 млн чистыми за один год владения активом.
Роналдо смеётся, вспоминая это: каталонцы купили гения, дали ему показать себя год и продали дороже. Бизнес-план сработал идеально, хотя фанаты «блауграны» до сих пор кусают локти.
Наследие
Несмотря на то, что в «Интере» карьера Роналдо была омрачена тяжелейшими травмами (именно там «сломалось» его колено), он не жалеет. Кстати, именно в составе «нерадзурри» он получил свой первый «Золотой мяч» в 1997 году (второй будет в 2002-м уже в «Реале»).
Итог
История Роналдо — это урок для всех: футбол — это бизнес. Даже «Феномен» ушёл из клуба, где забивал в среднем почти по голу за игру, просто потому, что в Милане ему предложили портфель потолще. И кто мы такие, чтобы его судить?
В ночь с 28 на 29 ноября на легендарном уругвайском «Сентенарио» в Монтевидео решалась судьба самого престижного клубного трофея Южной Америки. В...
Легенда «Арсенала» Тьерри Анри, который знает о чемпионском давлении не понаслышке, расставил точки над «i» в гонке за титул АПЛ. В то время как...
Жозе Моуриньевские пресс-конференции — это отдельный вид искусства. После сенсационного домашнего поражения от «Алавеса» (1:2) Особенный не стал...
В 14-м туре Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» произошло то, от чего у Флорентино Переса, вероятно, дергается глаз. Мадридский «Реал» умудрился...
В 12-м туре французской Лиги 1 на «Парк де Пренс» случился вечер имени Матвея Сафонова и молодого таланта «ПСЖ». Парижане не стали устраивать...