Дата публикации: 29-11-2026 18:32

Феномен Роналдо всегда был откровенен как на поле, так и в жизни. Легендарный бразилец наконец-то без купюр объяснил, почему его сказочный роман с «Барселоной» продлился всего один сезон. Ответ оказался до боли простым и знакомым — всё дело в деньгах.

Математика от Феномена

В интервью Football Italia Зубастик разложил свой трансфер по полочкам, разбив романтические представления фанатов о «верности цветам»:

«Барселона» заплатила за меня $20 млн, но впоследствии получила от моего трансфера хорошую прибыль. В каталонском клубе я зарабатывал €2 млн в год, тогда как «Интер» предложил мне €8 млн. Поэтому я и согласился на переход».

Никаких разговоров о тактике, о любви к Италии или о конфликте с руководством. Просто чистая арифметика:

- Зарплата в «Барсе»: €2 млн в год.

- Зарплата в «Интере»: €8 млн в год.

- Разница: в 4 раза. Для 20-летнего парня, пусть и гения, выбор был очевиден.

Хронология «ограбления»

Роналдо вспоминает свой путь как идеальный пример бизнес-сделки:

1. Лето 1996: Переход из ПСВ в «Барселону» за $19,5 млн. На тот момент это мировой рекорд. Роналдо становится самым дорогим игроком планеты.

2. Сезон 1996/97: 49 матчей, 47 голов, 13 ассистов. Статистика, от которой у аналитиков ломаются калькуляторы. Он в одиночку тащил «Барсу».

3. Лето 1997: «Интер» выкладывает $27 млн. «Барселона» зарабатывает $7,5 млн чистыми за один год владения активом.

Роналдо смеётся, вспоминая это: каталонцы купили гения, дали ему показать себя год и продали дороже. Бизнес-план сработал идеально, хотя фанаты «блауграны» до сих пор кусают локти.

Наследие

Несмотря на то, что в «Интере» карьера Роналдо была омрачена тяжелейшими травмами (именно там «сломалось» его колено), он не жалеет. Кстати, именно в составе «нерадзурри» он получил свой первый «Золотой мяч» в 1997 году (второй будет в 2002-м уже в «Реале»).

Итог

История Роналдо — это урок для всех: футбол — это бизнес. Даже «Феномен» ушёл из клуба, где забивал в среднем почти по голу за игру, просто потому, что в Милане ему предложили портфель потолще. И кто мы такие, чтобы его судить?