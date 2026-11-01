Крылья Советов - Динамо М 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918 29 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 16-й тур Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Крылья Советов Самара Динамо М Москва Главные тренеры Сергей Александрович Булатов Сандро Шварц История личных встреч 25.07.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 0 01.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 4 : 0 22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур 4 : 0 26.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 2 : 3 27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур 0 : 0 5 : 4 05.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 3 24.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 3 : 6 28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур 5 : 1 17.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 0 18.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 4 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 15 32 2 Зенит 15 31 3 Спартак М 15 30 4 Краснодар 15 27 5 ЦСКА 15 26 6 Рубин 16 24 7 Ростов 15 22 8 Балтика 15 20 9 Крылья Советов 15 18 10 Оренбург 15 17 11 Ахмат 15 17 12 Динамо Мх 15 17 13 Стыковая зона Локомотив М 15 14 14 Стыковая зона Родина 15 12 15 Зона вылета Акрон 16 12 16 Зона вылета Факел 15 9