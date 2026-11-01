Крылья Советов - Динамо М 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
29 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Александрович Булатов
|Сандро Шварц
История личных встреч
|25.07.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|01.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|4 : 0
|26.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 3
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0 5 : 4
|05.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|24.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 6
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|17.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|18.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|15
|32
|2
|Зенит
|15
|31
|3
|Спартак М
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|27
|5
|ЦСКА
|15
|26
|6
|Рубин
|16
|24
|7
|Ростов
|15
|22
|8
|Балтика
|15
|20
|9
|Крылья Советов
|15
|18
|10
|Оренбург
|15
|17
|11
|Ахмат
|15
|17
|12
|Динамо Мх
|15
|17
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Родина
|15
|12
| 15
Зона вылета
|Акрон
|16
|12
| 16
Зона вылета
|Факел
|15
|9
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