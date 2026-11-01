Фрайбург - РБ Лейпциг 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
29 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Унтершписхайм, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|29
|зщ
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|7
|пз
|Дерри Шерхант
|14
|пз
|Юито Судзуки
|31
|нп
|Игор Матанович
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|3
|зщ
|Максим Эстеве
|22
|зщ
|Давид Раум
|10
|пз
|Браян Груда
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|7
|нп
|Антонио Нуса
|40
|нп
|Ромуло
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Мартин Гастон Демикелис
История личных встреч
|16.05.2026
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|12.11.2023
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|02.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 5
|09.11.2022
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|21.05.2022
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 1 2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Вердер
|11
|19
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|15
|8
|Штутгарт
|10
|13
|9
|Эльферсберг
|10
|13
|10
|Аугсбург
|10
|12
|11
|Хоффенхайм
|10
|12
|12
|Гамбург
|10
|12
|13
|Майнц
|10
|10
|14
|Кёльн
|10
|10
|15
|Падерборн 07
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Унион
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|11
|5
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